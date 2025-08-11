Na biurko nowego prezydenta trafi w najbliższym czasie kilkanaście ustaw. Część z nich to najnowsze dokumenty przyjęte przez Sejm, które muszą wcześniej zostać zatwierdzone przez Senat. Inne natomiast przeszły już pełny proces legislacyjny i trafiły z biurka Andrzeja Dudy wprost na biurko Karola Nawrockiego.

Pierwsze ustawy, które trafią na burko Karola Nawrockiego. Ustawa wiatrakowa

Pierwsza ustawa, z którą prawdopodobnie zmierzy się Karol Nawrocki to tzw. ustawa wiatrakowa, luzująca restrykcje dotyczące lądowej energetyki wiatrowej. Nowe przepisy skracają dystans turbin do zabudowań z 700 do 500 metrów oraz pozwalają realizować inwestycje nawet na terenach wojskowych (np. w strefach wokół lotnisk).

Sejm w ustawie umieścił również "mechanizm osłonowy": ceny prądu dla gospodarstw domowych pozostaną zamrożone do końca 2025 roku na poziomie 0,5 zł/kWh netto.

Zbigniew Bogucki, Szef Kancelarii Prezydenta, ostro komentował tę nowelizację, nazywając ją "zasadzką" na głowę państwa. Jednocześnie zapowiedział, że prezydent Karol Nawrocki "sobie z tym poradzi". Natomiast Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, w rozmowie z Polsat News stwierdził, że "ustawa została przygotowana w sposób nieprzejrzysty" i że "prezydent ma pełne prawo ją zawetować, jeśli uzna, że narusza interes publiczny". Dodał też, że "rząd musi być gotowy na każdy scenariusz, także na weto".

Likwidacja Centralnej Informacji Emerytalnej

Innym ważnym aktem uchwalonym przez Sejm jest zmiana organizacji systemu informowania emerytalnego. Zamiast budować kosztowny system Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), rząd planuje wprowadzić nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Już od 1 stycznia 2026 r. każdy użytkownik mObywatela będzie mógł sprawdzić swoje składki emerytalne oraz prognozę przyszłej emerytury (w tym środki z IKE, IKZE czy OFE) bezpośrednio w aplikacji.

Jednocześnie prawodawca uchylił ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej z 2021 r., tłumacząc, że nowe rozwiązanie jest tańsze i nie dubluje istniejących narzędzi. Obywatel będzie mógł szybciej i prościej dowiedzieć się, na jaką emeryturę może liczyć, ale na razie ustawę musi podpisać prezydent. W mObywatelu pojawią się również inne rozwiązania: rząd planuje wprowadzić wirtualnego asystenta, który pomoże w obsłudze aplikacji.

Rekompensaty dla weteranów - 6 tys. zł za każdy 1 proc. uszczerbku

Sejm poparł też nowelizację ustawy o weteranach, która przewiduje rekompensaty finansowe dla osób poszkodowanych w trakcie służby poza granicami kraju. Po zmianach przyznawane będzie 6 tys. zł za każdy 1 proc. trwałego uszczerbku na zdrowiu. Oznacza to, że weteran z 10-procentowym uszczerbkiem otrzyma 60 tys. zł rekompensaty.

Procedura jest prosta: zainteresowany składa wniosek do odpowiedniej instytucji (np. MON), otrzymuje decyzję i - jeśli przyjmie świadczenie - wypłata wpływa na jego konto na raty. Ta poprawka ma dać konkretną ulgę poszkodowanym żołnierzom, funkcjonariuszom i ich rodzinom. Ustawę nowelizującą prawo o weteranach uchwalono 5 sierpnia - wniosek został przyjęty przez Senat, teraz projekt trafi do prezydenta.

Bezpłatna pomoc prawna - porady także z domu

Kolejna zmiana to nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z nią osoby uprawnione będą mogły korzystać z bezpłatnych porad prawnych również przez telefon lub internet.

Dotyczy to zwłaszcza osób, które z różnych powodów nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. osoby z niepełnosprawnościami czy Polacy przebywający za granicą). Ustawa znosi też część biurokracji: doświadczeni radcy czy adwokaci udzielający porad nieodpłatnych będą mogli przyjąć ustne oświadczenie o braku środków na odpłatną pomoc - bez konieczności drukowania dokumentów.

Nowelizacja została przyjęta 6 sierpnia i obecnie czeka na podpis prezydenta. Jej celem jest ułatwienie dostępu do wsparcia prawnego osobom najbardziej potrzebującym.

Ciągłość dostaw - zmiany w sprzedaży rezerwowej energii

Na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafi także nowelizacja Prawa energetycznego dot. sprzedaży rezerwowej energii. Przyjęte przez Sejm poprawki zapewniają, że w razie podziału spółki energetycznej jej rezerwowy odbiorca zostanie automatycznie przeniesiony do nowej wyodrębnionej firmy. Dzięki temu operatorzy będą mogli zawrzeć nową umowę rezerwową w imieniu gospodarstwa domowego, bez przestojów.

W praktyce chodzi o to, by w gospodarstwach domowych nie doszło do przerw w dostawach prądu i gazu nawet wtedy, gdy dotychczasowy sprzedawca rezerwowy przestanie działać. Ustawa reguluje też kwestię odpowiedzialności. Sejm przyjął poprawki Senatu 5 sierpnia, teraz projekt trafi do Kancelarii Prezydenta.

Wśród uchwalonych nowel jest też pakiet ubezpieczeniowy. Po zmianach ułatwione zostanie wypowiadanie polis obowiązkowych (OC, ubezpieczenia rolne, budynków rolnych). Nowy właściciel auta czy gospodarstwa będzie mógł wskazać konkretny dzień zakończenia starej polisy OC (np. dzień zakupu) zamiast ograniczać się do daty złożenia wypowiedzenia. Dzięki temu ciągłość ubezpieczenia nie będzie zagrożona, a zwrot niewykorzystanej składki liczony będzie od faktycznego końca umowy, nie od daty wypowiedzenia.

Ponadto Sejm przyjął poprawkę pozwalającą towarzystwom i Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu weryfikować zastrzeżenia numeru PESEL klienta przy zawieraniu polisy komunikacyjnej. Wszystko po to, by zapobiegać oszustwom i zawieraniu polis na skradzione dane. Ta nowelizacja wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu - pozostało przekazać ją do podpisu prezydentowi Nawrockiemu.

Banki ułatwią upadłości - koniec tajemnicy dla syndyków

Sejm przyjął także nowelę Prawa bankowego, która usunęła barierę tajemnicy bankowej w postępowaniu upadłościowym. Zgodnie z nowymi przepisami banki (oraz SKOK-i) będą mogły przekazywać dane objęte tajemnicą bankową organom postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Syndyk będący nadzorcą masy upadłościowej będzie miał prawo dowiedzieć się o saldzie rachunków zmarłego przedsiębiorcy czy odczytać historię przelewów - co wcześniej często blokowało proces upadłości. Sejm przyjął poprawki Senatu we wtorek 5 sierpnia; ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.

Parlament zakończył tez prace nad ustawą wdrażającą Krajowy System e-Faktur (KSeF). Od 1 lutego 2026 r. duże firmy (później stopniowo kolejne grupy) będą musiały wystawiać i odbierać faktury wyłącznie w systemie KSeF, a nie na papierze, czy w PDF. Sejm przyjął ustawę 25 lipca 2025, teraz projekt został skierowany do Senatu, a wkrótce trafi do podpisu prezydenta.

Jakie ustawy Andrzej Duda pozostawił Karolowi Nawrockiemu?

Prezydent Andrzej Duda do końca swojej kadencji nie zdążył podpisać wszystkich ustaw, które trafiły do jego kancelarii - obecnie ponad dziesięć z nich czeka na decyzję nowego prezydenta Karola Nawrockiego.

W ostatnich dniach swojej prezydentury Duda podpisał sześć ustaw, skierował kilka do Trybunału Konstytucyjnego i zawetował dwie, pozostawiając tym samym część aktów prawnych do rozstrzygnięcia swojemu następcy.

Wśród ustaw pozostawionych Karolowi Nawrockiemu znajdują się przede wszystkim akty deregulacyjne. Przykładem jest nowelizacja Kodeksu karnego oraz innych przepisów, która wprowadza obowiązkową komunikację elektroniczną w sądach cywilnych, umożliwiając prawnikom przesyłanie pism procesowych przez internet za pomocą bezpiecznych podpisów elektronicznych. Ponadto ustawodawcy wprowadzili obowiązkowe mediacje w wybranych sprawach, które mają przyspieszyć i usprawnić postępowania sądowe.

Na podpis prezydenta czeka też nowelizacja ustawy o środkach ochrony roślin. Obecne przepisy nakładają na rolników obowiązek prowadzenia ewidencji zabiegów ochronnych - to dokumentacja, która potwierdza, kiedy, czym i w jakich dawkach stosowano np. pestycydy czy fungicydy. Dla wielu gospodarstw - zwłaszcza tych małych i średnich - to spory obowiązek administracyjny. Nowela przesuwa terminy dotyczące obowiązkowej ewidencji, aby rolnicy mieli więcej czasu na dostosowanie się do wymogów. Ma to ułatwić codzienną pracę, zmniejszyć presję biurokratyczną i zapobiec karom za niedopełnienie formalności.

Oprócz tego prezydent Nawrocki będzie musiał podjąć decyzję w sprawie reformy szpitalnictwa ukierunkowanej na lepsze dostosowanie oferty medycznej do lokalnych potrzeb, a także ułatwień w wypłacie zasiłku pogrzebowego. Wśród aktów czeka również nowelizacja ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy, która przedłuża legalność pobytu i dostęp do świadczeń dla uchodźców do 4 marca 2026 roku.

