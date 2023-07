Na 6 sierpnia przypada pierwsza niedziela niehandlowa, kiedy sklepy, w których można było rozliczyć się w kasie samoobsługowej, nie otworzą już drzwi dla swoich klientów. To efekt końca obowiązywania specustawy, która weszła w życie na początku 2020 roku i w założeniu miała pomóc w walce z pandemią. Ryzyko zniknęło, znikają też furtki, które pozwalały obejść zakaz handlu w niedzielę. Co grozi właścicielom, którzy nie zastosują się do przepisów?