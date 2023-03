Te osoby nie zapłacą podatku i zarobią więcej. Jesteś w tej grupie?

Spis treści: 01 Kto jest zwolniony z podatku? Liczy się wiek

02 Do jakiej kwoty zerowy podatek dla młodych?

03 Zerowy podatek dla studentów

04 Kwota wolna od podatku a inne przychody

Kto jest zwolniony z podatku? Liczy się wiek

Od 2019 w ustawie o PIT obowiązuje zwolnienie z opodatkowania dla osób do ukończenia 26. roku życia. Kto jest zwolniony z podatku? Jak czytamy w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy, ulga ma zastosowanie w przypadku wynagrodzenia ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej czy umowy zlecenia.

Kto jest zwolniony z podatku? Ulga dla młodych zakłada, że obok wymienionych przychodów podlegających zwolnieniu znajdują się również przychody osiągane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz zasiłki macierzyńskie.

Sporo osób ma wątpliwości co w momencie, kiedy ktoś kończy ustawowo określony rok życia. Co w takiej sytuacji? Zwolnienie z podatku dotyczy wynagrodzeń otrzymanych włącznie do dnia, w którym osoba kończy 26 lat.

Zerowy podatek dla młodych ma określoną granicę. Ile wynosi suma przychodów zwolnionych od podatku? Osoba do 26. roku życia nie może przekroczyć 85 tys. 528 zł. To oznacza, że młoda osoba, która zarabia do 7127 zł brutto miesięcznie, nie musi płacić podatku.

Co w sytuacji, kiedy ktoś przekroczy próg podatkowy? Ministerstwo Finansów zakłada, że w momencie wyższych zarobków przychody osób do 26. roku podlegają ogólnym zasadom. W praktyce oznacza to, że młodych obowiązuje kwota wolna od podatku jak dla wszystkich. Obecnie wynosi ona 30 tys. zł.

Kiedy osoby do 26. roku życia poniosą koszty podatku? Obowiązujące limity sprawiają, że podatek wystąpi dopiero po wykorzystaniu limitu 85 tys. 528 zł i kwoty wolnej od podatku. Po zsumowaniu kwota wolna od podatku to 115 tys. 528 zł.

Dorabiający studenci mają powody do radości. Do 26. roku życia mogą pracować, otrzymując jednocześnie wyższe wynagrodzenie. Ulga dla młodych sprawia, że pensja nie jest pomniejszana o PIT, a to oznacza więcej pieniędzy w kieszeni studenta.

Jak działa ulga dla młodych? Z mocy ustawy, dlatego nie trzeba składać oświadczenia swojemu pracodawcy. W momencie uzyskania wynagrodzenia objętego ulgą podatek nie jest płacony, dlatego też nie ma podstaw do uzyskania zwrotu podatku.

Kwota wolna od podatku a inne przychody

W przypadku ulgi dla młodych warto zachować ostrożność. Jak się bowiem okazuje, korzystanie z innych ulg ma ogromne znaczenie dla zwolnienia z podatku. Wolna od niego kwota w wysokości 85 tys. 528 zł ma zastosowanie do wszystkich w roku podatkowym ulg. Co to oznacza w praktyce?

Kwota wolna od podatku w wysokości 85 tys. 528 zł to łączny limit dla wszystkich zwolnień. Jeżeli osoba do 26. roku życia korzysta jednocześnie z ulgi dla młodych, ulgi na powrót czy ulgi 4+, limit to nadal kwota 85 tys. 528 zł, a nie jej wielokrotność.

500 plus w PIT? Polacy wysłali tysiące zapytań, boją się przekroczenia limitów