Spis treści: Tym kobietom ZUS liczy emeryturę dwa razy. W grę wchodzi około 900 zł W jakich sytuacjach ZUS od nowa przeliczy emeryturę?

Mechanizm dotyczy kobiet, które między 60. a 65. rokiem życia pobierają okresową emeryturę kapitałową wraz z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi przede wszystkim o kobiety objęte OFE, które przy przejściu na emeryturę miały na subkoncie ZUS środki wystarczające do przyznania tego dodatkowego świadczenia.

Tym kobietom ZUS liczy emeryturę dwa razy. W grę wchodzi około 900 zł

W wieku 60 lat pieniądze zapisane na subkoncie nie są jeszcze w całości uwzględniane przy obliczaniu emerytury z FUS, ponieważ służą do wypłaty okresowej emerytury kapitałowej. Prawo do niej co do zasady wygasa przed ukończeniem 65 lat i wtedy ZUS ponownie ustala wysokość emerytury na podstawie art. 26c ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Ponowne wyliczenie odbywa się z urzędu, dlatego kobieta spełniająca warunki nie musi składać osobnego wniosku. ZUS uwzględnia zwaloryzowane składki, kapitał początkowy oraz środki zgromadzone na subkoncie, a następnie dzieli tę sumę przez średnie dalsze trwanie życia właściwe dla osoby w wieku 65 lat.

Co ważne, przy tym obliczeniu podstawa nie jest pomniejszana o emerytury z FUS wypłacone między 60. a 65. rokiem życia, co może wyraźnie podnieść wynik. Przeciętny wzrost świadczenia w takich przypadkach wynosi około 900 zł miesięcznie, choć rzeczywista kwota zależy od wysokości zgromadzonych środków i przebiegu ubezpieczenia.

W 2026 roku 65 lat kończą kobiety urodzone w 1961 r., dlatego właśnie ten rocznik jest obecnie najczęściej wskazywany przy okazji ponownego wyliczania świadczeń. Sam rok urodzenia nie daje jednak prawa do podwyżki, ponieważ decydujące znaczenie ma wcześniejsze pobieranie okresowej emerytury kapitałowej i związane z tym środki w OFE oraz na subkoncie ZUS.

Szczególna sytuacja dotyczy kobiet z roczników 1949-1968, które w czasie reformy emerytalnej mogły zdecydować, czy przystąpią do OFE. Jeżeli nie skorzystały z tej możliwości, ponowne przeliczenie ich nie obejmuje.

W jakich sytuacjach ZUS od nowa przeliczy emeryturę?

Ponowne przeliczenie emerytury nie dotyczy wyłącznie osób związanych z OFE. Mogą z niego skorzystać także emeryci, którzy po przyznaniu świadczenia nadal pracują i odprowadzają składki do ZUS.

Wniosek można złożyć raz w roku, a po zakończeniu zatrudnienia także wcześniej. ZUS dolicza wtedy nowe, zwaloryzowane składki do świadczenia na zasadach określonych w art. 108 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Powodem do ponownych obliczeń może być także odnalezienie dokumentów, których ZUS wcześniej nie uwzględnił. Chodzi m.in. o świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu czy dokumentację płacową, które mogą wpłynąć na wysokość kapitału początkowego lub podstawy wymiaru świadczenia.

Wniosek można złożyć również wiele lat po przejściu na emeryturę. Sam dokument nie gwarantuje jednak podwyżki - musi rzeczywiście zmieniać dane mające wpływ na wysokość świadczenia.

ZUS może także przeliczyć świadczenie z własnej inicjatywy, jeśli nakazują to nowe przepisy. Przykładem są emerytury czerwcowe z lat 2009-2019, ponownie ustalane od 2026 r. ze względu na wcześniejsze, mniej korzystne zasady waloryzacji.



