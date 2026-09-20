Te emerytki kończą 65 lat i ZUS przelicza im świadczenie. Dostają nawet 900 zł więcej

Jacek Waśkiel

Jacek Waśkiel

U części kobiet 65. urodziny oznaczają automatyczne, ponowne wyliczenie emerytury przez ZUS, a wraz z nim możliwość wyraźnego wzrostu świadczenia. W niektórych przypadkach różnica wynosi nawet 900 zł miesięcznie. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z takiego mechanizmu i od czego zależy dodatkowa kwota.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Dwie kobiety spacerujące pośród zieleni; kontekst tematu przeliczenia emerytur przez ZUS.
Przeliczenie emerytury dla wybranej grupy kobiet. Kto otrzyma dodatkowe pieniądze?Marek BAZAK East News

Spis treści:

  1. Tym kobietom ZUS liczy emeryturę dwa razy. W grę wchodzi około 900 zł
  2. W jakich sytuacjach ZUS od nowa przeliczy emeryturę?

Mechanizm dotyczy kobiet, które między 60. a 65. rokiem życia pobierają okresową emeryturę kapitałową wraz z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi przede wszystkim o kobiety objęte OFE, które przy przejściu na emeryturę miały na subkoncie ZUS środki wystarczające do przyznania tego dodatkowego świadczenia.

Tym kobietom ZUS liczy emeryturę dwa razy. W grę wchodzi około 900 zł

W wieku 60 lat pieniądze zapisane na subkoncie nie są jeszcze w całości uwzględniane przy obliczaniu emerytury z FUS, ponieważ służą do wypłaty okresowej emerytury kapitałowej. Prawo do niej co do zasady wygasa przed ukończeniem 65 lat i wtedy ZUS ponownie ustala wysokość emerytury na podstawie art. 26c ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Zobacz również:

Dorabianie na emeryturze jest możliwe, ale obowiązują limity
Polska

Limity dorabiania do emerytury od września 2026. ZUS obniży oba progi

Agnieszka Boreczek
Agnieszka Boreczek

Ponowne wyliczenie odbywa się z urzędu, dlatego kobieta spełniająca warunki nie musi składać osobnego wniosku. ZUS uwzględnia zwaloryzowane składki, kapitał początkowy oraz środki zgromadzone na subkoncie, a następnie dzieli tę sumę przez średnie dalsze trwanie życia właściwe dla osoby w wieku 65 lat.

Co ważne, przy tym obliczeniu podstawa nie jest pomniejszana o emerytury z FUS wypłacone między 60. a 65. rokiem życia, co może wyraźnie podnieść wynik. Przeciętny wzrost świadczenia w takich przypadkach wynosi około 900 zł miesięcznie, choć rzeczywista kwota zależy od wysokości zgromadzonych środków i przebiegu ubezpieczenia.

W 2026 roku 65 lat kończą kobiety urodzone w 1961 r., dlatego właśnie ten rocznik jest obecnie najczęściej wskazywany przy okazji ponownego wyliczania świadczeń. Sam rok urodzenia nie daje jednak prawa do podwyżki, ponieważ decydujące znaczenie ma wcześniejsze pobieranie okresowej emerytury kapitałowej i związane z tym środki w OFE oraz na subkoncie ZUS.

Szczególna sytuacja dotyczy kobiet z roczników 1949-1968, które w czasie reformy emerytalnej mogły zdecydować, czy przystąpią do OFE. Jeżeli nie skorzystały z tej możliwości, ponowne przeliczenie ich nie obejmuje.

Zobacz również:

Najwyższa emerytura w Polsce 2026. ZUS wypłaca ponad 54 tys. zł
Polska

54 tys. zł kontra... 2 grosze. Tyle wynosi najwyższa i najniższa emerytura w Polsce

Agnieszka Boreczek
Agnieszka Boreczek

W jakich sytuacjach ZUS od nowa przeliczy emeryturę?

Ponowne przeliczenie emerytury nie dotyczy wyłącznie osób związanych z OFE. Mogą z niego skorzystać także emeryci, którzy po przyznaniu świadczenia nadal pracują i odprowadzają składki do ZUS.

Wniosek można złożyć raz w roku, a po zakończeniu zatrudnienia także wcześniej. ZUS dolicza wtedy nowe, zwaloryzowane składki do świadczenia na zasadach określonych w art. 108 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Zobacz również:

Dodatek dla sieroty zupełnej w 2026 roku
Polska

689,17 zł miesięcznie i żadnego kryterium dochodowego. Dla kogo dodatek?

Agnieszka Boreczek
Agnieszka Boreczek

Powodem do ponownych obliczeń może być także odnalezienie dokumentów, których ZUS wcześniej nie uwzględnił. Chodzi m.in. o świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu czy dokumentację płacową, które mogą wpłynąć na wysokość kapitału początkowego lub podstawy wymiaru świadczenia.

Wniosek można złożyć również wiele lat po przejściu na emeryturę. Sam dokument nie gwarantuje jednak podwyżki - musi rzeczywiście zmieniać dane mające wpływ na wysokość świadczenia.

ZUS może także przeliczyć świadczenie z własnej inicjatywy, jeśli nakazują to nowe przepisy. Przykładem są emerytury czerwcowe z lat 2009-2019, ponownie ustalane od 2026 r. ze względu na wcześniejsze, mniej korzystne zasady waloryzacji.

Zobacz również:

Zdj. ilustracjne
Polska

Ten rocznik dostanie dodatkowe pieniądze w 2027 roku. Bez składania wniosku

Agnieszka Boreczek
Agnieszka Boreczek


"Polityczny WF": Ideologia na talerzu. Jak dieta w szkołach rozpala politykówINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze