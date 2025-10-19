Według synoptyków IMGW przeważający obszar Europy znajduje się pod wpływem układów niskiego ciśnienia, jedynie centrum kontynentu pod wpływem wyżu z centrami nad północnymi Włochami, Bałkanami i południową Polską.

W ciągu dnia Polska dostanie się pod wpływem wyżu, którego centrum będzie się przemieszczać znad południowo-wschodnich Niemiec nad południowo-zachodnią Ukrainę. Napływające z północy powietrze pochodzenia arktycznego w ciągu dnia od zachodu kraju będzie wypierane przez cieplejsze powietrze polarne morskie.

Prognoza pogody na niedzielę. Pojawią się przelotne opady deszczu

W niedzielę w kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, we wschodniej połowie okresami wzrastające do dużego. Miejscami w pasie od Zatoki Gdańskiej i Żuław Wiślanych po zachodnie Mazowsze możliwe są przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C, 8 st. C na wschodzie i w rejonach podgórskich do 10 st. C, 11 st. C na zachodzie i miejscami na południu; chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich Karpat, od 5 do 6 st. C.

W nocy będzie bezchmurnie lub pojawi się zachmurzenie małe, jedynie w rejonie mgieł możliwy wzrost zachmurzenia do dużego. Miejscami we wschodniej połowie kraju utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C; -1 st. C na wschodzie do 2 st. C.; 3 st. C na zachodzie, cieplej lokalnie na wybrzeżu, do 4 st. C; 5 st. C; najchłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około -5 st. C.

Jednak niż Tatiana sprawi, że niedziela będzie mniej pochmurna i deszczowa niż sobota. Układ niżowy z upływem dnia przynosić będzie rozpogodzenie od zachodu na wschód.

Jaka pogoda w następnych dniach? Druga połowa października ze zwrotami

Portal Twoja Pogoda podaje, że w drugiej połowie przyszłego tygodnia w całym kraju możemy spodziewać się powyżej 15 st. C, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum ok. 20 st. C. Jeszcze wyższe wartości na termometrach zaobserwujemy pod koniec tygodnia, wtedy może być to 23-25 st. C.

Kolejny zwrot w pogodzie może pojawić się w ostatnich dniach października. "Tym razem za sprawą przechodzącego chłodnego frontu atmosferycznego, który przyniesie sporo opadów deszczu, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu, pierwszy raz w tym sezonie" - podaje portal Twoja Pogoda.

Front przyniesie bardzo zimne powietrze arktyczne, nocami i o porankach będzie poniżej 0 st. C, a popołudniami poniżej 10 stopni. Mimo niskiej temperatury pojawi się więcej przejaśnień i rozpogodzeń.

