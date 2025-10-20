Tatiana namiesza w Polsce. Pogoda wyraźnie się zmieni

Jakub Wojciechowski

Do Polski zawita złota polska jesień. Stanie się tak dzięki rozległemu wyżowi Tatiana, który w poniedziałek ukształtuje pogodę w naszym kraju. O deszczu możemy zapomnieć - niebo przeważnie będzie jasne i czyste. Pierwsze godziny dnia są jednak wymagające, przede wszystkim z powodu gęstych mgieł i przymrozków.

Na wschodzie poranne przymrozki były najsilniejsze i sięgnęły -5 stopni. W ciągu dnia będzie do 14 st. C
Na wschodzie poranne przymrozki były najsilniejsze i sięgnęły -5 stopni. W ciągu dnia będzie do 14 st. CTomasz Waszczuk/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Po deszczowym i pochmurnym weekendzie nastąpi wyraźna zmiana w pogodzie. Początek dnia jednak nie wszędzie zachwyci. Rano w wielu miejscach utrzymuje się gęsta mgła, zaś na wschodzie i południowym zachodzie było bardzo mroźnie. W Terespolu o godz. 7:00 zanotowano -5 stopni Celsjusza - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z czasem dzięki rozległemu wyżowi pogoda stanie się bardzo przyjazna.

Wyż Tatiana niesie przymrozki i spokojną aurę

Od rana, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych i rzek w rejonie Mazur oraz na południowym wschodzie kraju panuje gęsta mgła. Lokalnie widzialność spada do około 100 metrów - ostrzega IMGW.

Mniej więcej do godz. 10:00 mgły powinny ustąpić i wówczas będziemy mogli cieszyć się przeważnie jasnym i bezchmurnym niebem. Jedynie po południu i wieczorem na zachodnich krańcach kraju może się bardziej zachmurzyć, jednak nigdzie nie powinno padać. To zasługa wyżu Tatiana, który w poniedziałek będzie kształtować pogodę w Polsce.

Choć spokojny, dzień będzie dość chłodny. Na północnym wschodzie synoptycy nie spodziewają się więcej niż 7-8 stopni, a najcieplej będzie na południowym zachodzie i południu: do 13-14 stopni Celsjusza.

Mapa Polski prezentująca prognozowaną temperaturę powietrza na wysokości 2 metrów, obrazująca zróżnicowanie temperatur w różnych regionach kraju, z dominującymi wartościami od 6°C do 12°C i oznaczeniami izoterm.
Poranek był mroźny, zwłaszcza we wschodniej Polsce. Miejscami przymrozki sięgnęły -5 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a najsilniej powieje nad morzem. W rejonie Zatoki Gdańskiej porywy mogą osiągać do 60 km/h.

    Pogoda nie wszędzie taka sama. Warunki będą się zmieniać

    Wyżowa i pogodna aura sprawi, że przez większość dnia we wschodniej połowie kraju pogoda będzie korzystnie wpływała na nasz organizm. Rano jednak, z powodu utrzymującej się lokalnej mgły, warunki mogą być obojętne.

    Kolorowa mapa biometeorologiczna Polski z zaznaczonymi różnymi strefami wpływu warunków biometeorologicznych, legendą oraz datą 20-10-2025. Mapa podzielona na trzy główne strefy: korzystną, obojętną i niekorzystną, opisane odpowiednimi kolorami i oznac...
    Najkorzystniejsze warunki w poniedziałek utrzymają się na wschodzie. W reszcie kraju z czasem pogorszą się do niekorzystnychIMGWmateriał zewnętrzny

    W reszcie kraju początkowo korzystne z czasem stopniowo pogorszą się do niekorzystnych.

    Jakub Wojciechowski
