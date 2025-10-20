Po deszczowym i pochmurnym weekendzie nastąpi wyraźna zmiana w pogodzie. Początek dnia jednak nie wszędzie zachwyci. Rano w wielu miejscach utrzymuje się gęsta mgła, zaś na wschodzie i południowym zachodzie było bardzo mroźnie. W Terespolu o godz. 7:00 zanotowano -5 stopni Celsjusza - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z czasem dzięki rozległemu wyżowi pogoda stanie się bardzo przyjazna.

Wyż Tatiana niesie przymrozki i spokojną aurę

Od rana, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych i rzek w rejonie Mazur oraz na południowym wschodzie kraju panuje gęsta mgła. Lokalnie widzialność spada do około 100 metrów - ostrzega IMGW.

Mniej więcej do godz. 10:00 mgły powinny ustąpić i wówczas będziemy mogli cieszyć się przeważnie jasnym i bezchmurnym niebem. Jedynie po południu i wieczorem na zachodnich krańcach kraju może się bardziej zachmurzyć, jednak nigdzie nie powinno padać. To zasługa wyżu Tatiana, który w poniedziałek będzie kształtować pogodę w Polsce.

Choć spokojny, dzień będzie dość chłodny. Na północnym wschodzie synoptycy nie spodziewają się więcej niż 7-8 stopni, a najcieplej będzie na południowym zachodzie i południu: do 13-14 stopni Celsjusza.

Poranek był mroźny, zwłaszcza we wschodniej Polsce. Miejscami przymrozki sięgnęły -5 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a najsilniej powieje nad morzem. W rejonie Zatoki Gdańskiej porywy mogą osiągać do 60 km/h.

Pogoda nie wszędzie taka sama. Warunki będą się zmieniać

Wyżowa i pogodna aura sprawi, że przez większość dnia we wschodniej połowie kraju pogoda będzie korzystnie wpływała na nasz organizm. Rano jednak, z powodu utrzymującej się lokalnej mgły, warunki mogą być obojętne.

Najkorzystniejsze warunki w poniedziałek utrzymają się na wschodzie. W reszcie kraju z czasem pogorszą się do niekorzystnych IMGW materiał zewnętrzny

W reszcie kraju początkowo korzystne z czasem stopniowo pogorszą się do niekorzystnych.

