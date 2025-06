CBA złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z ujawnieniem materiałów operacyjnych dotyczących podsłuchów rozmów Romana Giertycha i Donalda Tuska.

Fragmenty rozmowy między Giertychem a Tuskiem opublikowała w piątek i sobotę między innymi Telewizja wPolsce24, wskazując, że dotyczą one kształtowania l ist wyborczych w 2019 r. i negocjacji Giertycha z Grzegorzem Schetyną , ówczesnym szefem Platformy Obywatelskiej.

Do sprawy odniósł się w poniedziałek w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji . Jak poinformował, wszystko zostało zabezpieczone, "jest w dyspozycji prokuratury i prokurator to wyjaśni, a oczywiście lada moment będzie złożone zawiadomienie przez CBA dotyczące ujawnienia materiałów operacyjnych". Dodał, że chodzi o zawiadomienie "o podejrzeniu przestępstwa".

Jak zaznaczył Siemoniak, prokuratura wyjaśni, "kto to wyniósł i jak to się stało, że przekazano to mediom".