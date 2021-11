- Jako lewica już w połowie października domagaliśmy się obniżenia akcyzy. Wtedy Jarosław Kaczyński osobiście krytykował ten pomysł. W sprawie VAT proponowaliśmy systemową reformę. Bo do problemu trzeba podejść całościowo. On jest ten sam, co zawsze: PiS łata dziury w wiadrze, zamiast zaproponować zmiany systemowe - komentuje tarczę antyinflacyjną Beata Maciejewska z Lewicy.

- Kolejną sprawą są dopłaty dla gospodarstw domowych. Myśmy to postulowali, ale nie chodziło nam o określoną grupę, a wszystkich. Przecież drożyzna spowodowała większe wpływy z VAT, w tym roku chodzi o 33 mld zł. Zatem stać nas, więc niech rząd zabiera się do roboty - uważa posłanka.

Jak podsumowuje, "rozwiązania zaproponowane przez Mateusza Morawieckiego są niewystarczające i za późno wprowadzone". - Kierunek jest dobry, ale zaproponowali za mało. My mamy rozwiązania, wiemy jak je wdrażać. Najpierw rząd kręci nosem, a potem, gdy sytuacja jest krytyczna, robi to, co proponowała lewica - mówi Interii Beata Maciejewska.

Janusz Cichoń o tarczy antyinflacyjnej: Najwyższe podwyżki dla przedsiębiorców

Założenia tarczy antyinflacyjnej komentuje dla Interii także poseł PO Janusz Cichoń, również z sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.



- Propozycje Mateusza Morawieckiego to czary-mary i w dalszym ciągu próba zrzucenia z siebie odpowiedzialności za inflację w Polsce. A tę napędza rząd i nieodpowiedzialna polityka NBP - mówi.

Przyznaje jednak, że "kierunkowo, propozycje są w porządku". - Brakuje mi jednak wstrzymania Polskiego Ładu w części dotyczącej przedsiębiorców. To, co obserwujemy dzisiaj i nasili się po nowym roku, to zmiany reguł gry dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Widać najwyższe podwyżki podatków dla przedsiębiorców w historii. Ktoś musi zapłacić za polityczne korzyści dla PiS - uważa Cichoń.



- Co do akcyzy, trzeba powiedzieć, że ona jest na minimalnym unijnym poziomie. Mało tego, są plany jej podniesienia od przyszłego roku i obniżenia o 20 gr opłaty paliwowej. Tak, żeby zbilansować wpływy budżetowe. Obniżenie VAT-u na gaz to za mało. Donald Tusk zaproponował czasowe, zdecydowane obniżenie VAT-u na wszystkie towary, co mogłoby być istotnym impulsem. Mamy gotowe propozycje w tym zakresie, ale to rząd prowadzi politykę fiskalną - mówi Interii poseł Cichoń.

Tarcza antyinflacyjna: Obniżka cen paliw i gazu, w dół akcyza i VAT

- Od 20 grudnia, na pięć miesięcy, wdrażamy obniżkę cen paliw, wysokość akcyzy zostanie obniżona do najniższego dopuszczalnego poziomu norm Unii Europejskiej - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Rząd zapowiedział także obniżenie VAT-u na gaz ziemny do poziomu 8 proc. (z obecnego 23 proc.) na trzy miesiące - od stycznia do marca 2022 r. Obniżony zostanie VAT na energię elektryczną. Więcej na ten temat czytaj tutaj

