Sławomirowi Mentzenowi wyrosła konkurencja. Na tyle mocna, że przed Sejmem - w czasie wizyty prezydenta Ukrainy w Warszawie - zorganizował "antyzełenską" manifestację pod hasłem a'la Kazik Staszewski i nakazywał oddawać Kijowowi nasze "100 miliardów". I z tym oddechem Korony Polskiej na plecach robi też porządki w swojej partii Nowa Nadzieja, jaka wchodzi w skład Konfederacji.

Wymienił szefów regionów, w tym Ewę Zajączkowską-Hernik, która dotychczas zarządzała podwarszawskimi strukturami formacji. W "Politycznym WF-ie" Marcin Fijołek zdradził, że dopytywał, czy w decyzji Mentzena jest drugie dno. - Najpierw dostałem sygnał: "Te zmiany są w większości okręgów, przesuwają tylko po to, żeby zmobilizować drugi garnitur partii" - mówił w podcaście Interii.

Konflikt w Konfederacji? "Tarcia między Zajączkowską-Hernik a Mentzenem są istotne"

Lecz prowadzący "Graffiti" w Polsat News drążył dalej, nie biorąc do końca za pewnik, iż chodzi o "czysto techniczną zmianę". - Jak popytałem trochę głębiej, szerzej, ważniejszych polityków Konfederacji to rzeczywiście: statut Nowej Nadziei zmieniony jest, ale wewnętrzne tarcia między Zajączkowską-Hernik a Mentzenem są dość istotne, coraz ostrzejsze. Idzie to dalej - kontynuował.

Co w tej sytuacji zrobić może zdymisjonowana z partyjnej funkcji europosłanka? Marcin Fijołek wskazał parę opcji: a) wzruszy ramionami i będzie kontynuowała swoją misję, b) pójdzie na własną rękę, c) zajrzy do Korony Polskiej i powie do Brauna: "Idziemy wspólnie, na własnych warunkach".

Dziennikarz przypomniał również w "Politycznym WF-ie", iż Braun zawitał na youtubowym kanale Zajączkowskiej-Hernik, przedstawiając ją nawet jako członkinię "frontu gaśnicowego", a gdy ta przypomniała, że należy do Konfederacji, nazwał to ugrupowanie "neo-Konfederacją". - To nie pani decyduje, w jakim pani jest froncie - skomentował ironicznie w podcaście Piotr Witwicki.

Po zwycięstwie Nawrockiego miało być pięknie? "PiS ma słabo, Konfederacja tak sobie"

A Marcin Fijołek wskazał, że europosłanka może zawalczyć nawet o szefowanie Nową Nadzieją, czym obecnie zajmuje się Mentzen. - Ponieważ zrobiła się na tyle popularna dzięki wystąpieniom w europarlamencie, aktywności, sympatii, jaką zbiera, tam może być niezła młócka o przywództwo. Nie wiem, który z tych scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny. Decyzji chyba jeszcze nie ma - podkreślił prowadzący "Graffiti".

Redaktor naczelny Interii natomiast zwrócił uwagę, że po wyborach prezydenckich, w których triumfował Karol Nawrocki, wydawało się, iż największymi zwycięzcami wśród formacji będą PiS oraz Konfederacja. - Okazuje się, że PiS ma słabo i średnio, a Konfederacja - tak sobie w tym momencie - zaznaczył Piotr Witwicki.

Autorzy "Politycznego WF-u" analizowali też, dlaczego jedną z opcji dla Zajączkowskiej-Hernik miałoby być wejście na listy wyborcze Korony Polskiej. Otóż sam Braun jest popularny, ale wokół siebie nie ma na tyle rozpoznawalnych postaci. - Zajączkowska byłaby idealną posłanką, zwłaszcza, że deklaruje, iż chce wrócić do Polski z europarlamentu - nadmienił Marcin Fijołek.

W nowym "Politycznym WF-ie" także o sytuacji w PiS. Czy prezes Jarosław Kaczyński ma jeszcze posłuch we własnym ugrupowaniu i dlaczego Mateusz Morawiecki nie odbierał od niego telefonu, czyniąc z tego mały manifest? W podcaście mowa również o Waldemarze Żurku, który przed świętami niekoniecznie miał dobry humor - chociażby ze względu na sprawę Funduszu Sprawiedliwości.

