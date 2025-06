Tarcia w koalicji. Hołownia zamieścił wpis. "To już nie prośba. To żądanie"

"To już nie prośba. To jest żądanie: róbcie i pokazujcie, co robicie. Wyciągajcie wnioski natychmiast, wprowadzajcie zmiany już" - napisał do polityków Koalicji Obywatelskiej Szymon Hołownia. Jego zdaniem, jeżeli nic się nie zmieni, to "PiS z Konfederacją urządzą nam Polskę 2027".