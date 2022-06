PKN Orlen od poniedziałku do końca wakacji wprowadza rabat w wysokości 30 groszy za litr benzyny i oleju napędowego dla właścicieli aplikacji lojalnościowej Orlenu VITAY - poinformował na twitterze prezes spółki Daniel Obajtek.

Rabat dotyczy 150 litrów miesięcznie - zastrzegł Obajtek. "W ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko, by w trudnym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze" - napisał prezes PKN Orlen.

Tankowanie dla posiadaczy karty dużej rodziny będzie jeszcze tańsze

Promocja na paliwa na stacjach ORLEN rozpocznie się 1 lipca, ale klienci ORLEN VITAY używający aplikacji będą mogli korzystać z rabatów od 27 czerwca. Tańsze tankowanie będzie obowiązywało całe wakacje.

Z letniej promocji będą mogli skorzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu VITAY, którzy korzystają z aplikacji ORLEN VITAY lub tradycyjnej plastikowej karty VITAY. Każdy uczestnik promocji otrzyma 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (EFECTA lub VERVA) w ramach trzech tankowań do 50 litrów miesięcznie.

Pozwoli to nabyć w okresie wakacyjnym do 150 litrów paliwa miesięcznie z wysokim rabatem. Na dodatkową zniżkę mogą liczyć uczestnicy programu VITAY, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Otrzymają oni rabat wyższy o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą 40 groszy na litrze.

O promocji na paliwo Daniel Obajtek mówił w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News. Wspominał wówczas o możliwej obniżce cen dla tankujących na stacji ORLEN.

