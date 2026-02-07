Tańsze leki, darmowe podróże i paszport. Te dokumenty dają seniorom ogromne zniżki

Spis treści: Co daje legitymacja emeryta-rencisty? Tańsze leki i darmowy paszport dla emerytów Ogólnopolska Karta Seniora - jakie zniżki?

Seniorzy w Polsce mogą liczyć na zniżki przede wszystkim dzięki legitymacji emeryta-rencisty oraz Ogólnopolskiej Karcie Seniora. Obie gwarantują przywileje. Jakie i na jakich zasadach?

Co daje legitymacja emeryta-rencisty?

Jednym z dokumentów, który upoważnia do zniżek, jest legitymacja emeryta-rencisty, a która wydawana jest osobom starszym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przeznaczona jest dla tych, którzy mają ustalone prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Od stycznia 2023 roku ma dwie postacie. Pierwsza to tradycyjna, plastikowa forma. Druga natomiast to mLegitymacja dostępna w aplikacji mObywatel.

Do czego uprawnia legitymacja emeryta-rencisty? Lista zniżek jest naprawdę długa, dlatego warto ją mieć w portfelu. Po pierwsze, jej posiadacze mogą skorzystać z opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Co więcej, seniorzy mogą zaoszczędzić na codziennych podróżach.

Legitymacja emeryta-rencisty uprawnia bowiem do ulg przy zakupie biletów komunikacyjnych. Zarówno w transporcie miejskim, jak i kolejowym. W przypadku kolei ulga 37 procent przysługuje każdemu emerytowi i renciście dwa razy w roku. Dotyczy ona przejazdów pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi w drugiej klasie. W większości polskich miast seniorzy po 70. roku życia komunikacją miejską jeżdżą za darmo. Młodsi z kolei seniorzy często mogą liczyć na 50-procentowe zniżki na podstawie legitymacji emeryta-rencisty.

Warto również mieć świadomość, że legitymacja emeryta-rencisty zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Zwolnienie przysługuje osobom powyżej 75. roku życia (z urzędu) lub po 60. roku życia, jeśli wysokość emerytury nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Rocznie to oszczędność rzędu kilkuset złotych. Co więcej, seniorzy w ramach legitymacji mogą liczyć także na zniżki w instytucjach kulturalnych oraz uzdrowiskach.

Tańsze leki i darmowy paszport dla emerytów

Warto pamiętać, że legitymacja emeryta uprawnia także do darmowych leków. Wciąż obowiązuje bowiem program darmowych leków dla seniorów 65+. W 2026 roku funkcjonuje już w rozszerzonej formule. W aptece najważniejszy jest numer PESEL, bo lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (D2 dla seniorów) i być wypisany zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi. Natomiast sama legitymacja emeryta-rencisty bywa pomocna w innych placówkach medycznych.

Wiele przychodni rehabilitacyjnych i uzdrowisk oferuje zniżki na zabiegi komercyjne dla posiadaczy legitymacji. Ta przyda się także w momencie, kiedy planujemy odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT.

Wielu seniorów zapomina także o fakcie, że okazanie legitymacji emeryta-rencisty w punkcie paszportowym automatycznie obniża opłatę wyrobienia dokumentu o 50 procent. To jedna z najbardziej konkretnych korzyści finansowych, bo wyrobienie paszportu to wydatek 140 zł, czyli seniorzy zapłacą 70 zł. Co więcej, po osiągnięciu wieku 70 lat, senior otrzyma paszport za darmo.

Mniej znanym przywilejem jest także zniżka dla seniorów w bankach. Wiele z nich, po okazaniu legitymacji oferuje konta zwolnione z opłat za prowadzenie czy obsługę karty. Dla standardowych klientów mogą one kosztować nawet kilkanaście złotych miesięcznie. Kolejnym, choć może niefinansowym przywilejem, jest pierwszeństwo obsługi w niektórych placówkach Poczty Polskiej. To jednak zależy od wewnętrznych regulaminów danej placówki.

Ogólnopolska Karta Seniora - jakie zniżki?

Nieco inne zasady obowiązują w przypadku Ogólnopolskiej Karty Seniora. Przede wszystkim jest za nią odpowiedzialne Stowarzyszenie MANKO (Głos Seniora). Ogólnopolska Karta Seniora jest wydawana bezpłatnie w ponad 300 gminach i miastach, które przystąpiły do Programu Gmina Przyjazna Seniorom.

Samorząd współfinansują wydanie lokalnej edycji karty swoim mieszkańcom. W przypadku braku takiego wsparcia posiadaczem karty jest osoba, która wypełni formularz z potwierdzeniem uregulowania składki członkowskiej.

Co daje Ogólnopolska Karta Seniora? To przede wszystkim zniżki u tysięcy partnerów stowarzyszenia, a lista punktów jest ciągle aktualizowana. Działa więc jak karta rabatowa, którą można wykorzystać na:

wybrane usługi rehabilitacyjne, konsultacje, sprzęt medyczny;

tańsze bilety do instytucji kultury i wydarzenia lokalne;

fryzjera, kosmetyczkę, drobne naprawy serwisowe, motoryzacyjne;

noclegi, uzdrowiska, gastronomię i usługi turystyczne.

Zniżki, które oferuje Ogólnopolska Karta Seniora, dostępne są na stronie stowarzyszenia. Co ważne, listę współpracujących podmiotów można zawęzić do naszego miejsca zamieszkania lub specjalizacji. Aby otrzymać kartę, należy mieć minimum 60 lat. Ile wynosi składka członkowska? Jeżeli chcemy, by karta działała przez rok, należy wpłacić 35 zł. W przypadku wpłacenia 50 zł zniżki dla seniorów obowiązują przez dwa lata.

