Nowy sezon w uzdrowiskach: Kuracjusze zapłacą mniej

Nowy sezon w uzdrowiskach przynosi niższe stawki dla dorosłych pacjentów kierowanych na leczenie przez NFZ, ponieważ od 1 października do 30 kwietnia obowiązuje korzystniejszy okres rozliczeniowy.

Ceny są z góry określone rozporządzeniem i zależą wyłącznie od standardu pokoju oraz sezonu, co ułatwia porównanie kosztów między jesienno-zimowym "pierwszym sezonem" a droższymi miesiącami od maja do września. Różnice są wyraźne i w wielu kategoriach przekraczają nawet jedną czwartą ceny dobowej.

Ile kosztuje pobyt w uzdrowisku? Cennik

Ceny za pobyt w uzdrowisku od 1 października 2025 do 30 kwietnia 2026:

Pokój 1-os. z pełnym węzłem hig.-san. - sezon I: 32,60 zł, sezon II: 40,90 zł; taniej o 20,3%.

Pokój 1-os. w studiu - sezon I: 26,10 zł, sezon II: 37,40 zł; taniej o 30,2%.

Pokój 1-os. bez pełnego węzła - sezon I: 24,90 zł, sezon II: 33,20 zł; taniej o 25,0%.

Pokój 2-os. z pełnym węzłem hig.-san. - sezon I: 19,50 zł, sezon II: 27,30 zł; taniej o 28,6%.

Pokój 2-os. w studiu - sezon I: 16,50 zł, sezon II: 24,90 zł; taniej o 33,7%.

Pokój 2-os. bez pełnego węzła - sezon I: 14,20 zł, sezon II: 19,50 zł; taniej o 27,2%.

Pokój wieloos. z pełnym węzłem - sezon I: 12,50 zł, sezon II: 14,80 zł; taniej o 15,5%.

Pokój wieloos. w studiu - sezon I: 11,90 zł, sezon II: 13,60 zł; taniej o 12,5%.

Pokój wieloos. bez pełnego węzła - sezon I: 10,60 zł, sezon II: 11,90 zł; taniej o 10,9%.

W praktyce przekłada się to na wymierne kwoty przy standardowym 21-dniowym turnusie: w najwyższym standardzie łączny koszt w sezonie I wynosi 684,60 zł, podczas gdy w sezonie II 858,90 zł, co daje 174,30 zł różnicy; w pokoju 2-osobowym z łazienką jest to 409,50 zł (163,80 zł mniej), a w pokoju wieloosobowym bez łazienki 222,60 zł (27,30 zł mniej).

Stawki mają charakter urzędowej odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium realizującym świadczenia dla NFZ, natomiast niezbędne świadczenia medyczne są finansowane ze środków publicznych. Jeśli pobyt obejmuje dni w obu sezonach, opłata jest dzielona proporcjonalnie do liczby dni przypadających na każdy z nich.

Kto może skorzystać z sanatorium?

Podstawowym sposobem wyjazdu do sanatorium na NFZ jest uzyskanie skierowania, które wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalista. Dokument przesyłany jest elektronicznie do oddziału Funduszu, gdzie balneolog ocenia zasadność wyjazdu i przydziela pacjentowi miejsce.

Informacja o przyjęciu skierowania i przewidywanym czasie oczekiwania trafia do pacjenta w formie elektronicznej. Od lipca 2023 r. cały proces odbywa się online, a status wniosku można śledzić na stronie NFZ, co eliminuje konieczność osobistego dostarczania dokumentów. Standardowy turnus trwa 21 dni, a z leczenia sanatoryjnego można korzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Czas oczekiwania na wyjazd zależy od województwa, profilu leczenia i sezonu. Obecnie w kolejce trzeba spędzić około 8-10 miesięcy, jednak w popularnych uzdrowiskach może to zająć dłużej. Możliwa jest zmiana wyznaczonego miejsca lub terminu, ale zwykle wydłuża to czas oczekiwania. W wielu oddziałach NFZ funkcjonuje system przyspieszonych wyjazdów, w ramach którego można skorzystać z leczenia, gdy ktoś zrezygnuje z turnusu w ostatniej chwili.

Fundusz pokrywa koszty świadczeń medycznych, natomiast dorosły pacjent dopłaca do wyżywienia i zakwaterowania według stawek sezonowych. Z własnych środków należy również opłacić przejazd, opłatę klimatyczną, pobyt opiekuna czy dodatkowe udogodnienia, takie jak telewizor w pokoju. Zwolnieni z opłat za pobyt są m.in. pracownicy dawnych zakładów, w których używano azbestu, dzieci i młodzież do 18. roku życia (lub do 26 lat, jeśli się uczą), a także dzieci ze znaczną niepełnosprawnością. Alternatywą dla leczenia sanatoryjnego z NFZ jest rehabilitacja lecznicza finansowana przez ZUS. Wniosek o wyjazd wypełnia lekarz prowadzący, a decyzję podejmuje orzecznik Zakładu. W tym programie ZUS pokrywa wszystkie koszty pobytu, w tym leczenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu najtańszym środkiem transportu.

Wipler w "Graffiti": Mówi się, że prezydent jest mentalnym konfederatą Polsat News Polsat News