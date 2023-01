Okazuje się, że w niektórych przypadkach tańszym rozwiązaniem jest zakup biletu z Warszawy do Berlina niż z Warszawy do Poznania. Interia pod uwagę wzięła przejazdy w dniach 6 lutego, 20 lutego oraz 1 marca. Stosowaliśmy dostępne promocje.

Kupując bilet na przejazd 6 lutego ze stacji Warszawa Centralna do stacji Berlin Hauptbahnhof za miejsce w pierwszej klasie zapłacimy 189,92 zł. Przejazd pierwszą klasą z Warszawy Centralnej do Poznania Głównego kosztuje 249 zł.

Podróż do niemieckiej stolicy jest więc tańsza o około 59 zł, mimo tego, że jest dłuższa o ponad 3 godziny.

Berlin wygrywa z Poznaniem również w porównaniu cen biletów w drugiej klasie. Przejazd do stolicy Niemiec kosztuje 166,12 zł, a do stolicy Wielkopolski 175 zł.

20 lutego, pociąg EC48, godz. odjazdu 8:27. Relacja Warszawa Centralna - Berlin Hauptbahnhof. Cena w pierwszej klasie: 189,92 zł. Cena w drugiej klasie taka sama - 189,92 zł

Warszawa Centralna - Poznań Główny. Cena w pierwsza klasie: 211,65 zł, a w drugiej klasie: 175 zł

1 marca, pociąg EC44, godz. odjazdu 12:25. Warszawa Centralna - Berlin Hauptbahnhof. Cena w pierwszej klasie: 166,12 zł, w drugiej klasie: 118,52 zł.

Warszawa Centralna - Poznań Główny. Cena w pierwsza klasie: 211,65 zł, w drugiej - 73 zł.

Reporterka Polsat News Magdalena Pernet również zajęła się tą sprawą. Ustaliła, że różnica w cenach biletów do Poznania i do Berlina wynika z tzw. dynamicznego systemu sprzedaży PKP Intercity. Ustala on koszty podróży tak, jak na liniach lotniczych - im większe zainteresowanie wśród podróżnych na danym odcinku, tym zapłacić trzeba więcej.

Składy "Berlin-Warszawa-Express" na terenie Polski jadą jako kategoria Intercity, jednak po przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy zmieniają się na Eurocity i otrzymują nieco inny numer.

Ceny biletów PKP. Czarzasty: W tym postępowaniu nie ma rozumu

O podwyżkach cen biletów PKP Intercity Grzegorz Kępka zapytał Włodzimierza Czarzastego (Lewica) w programie "Graffiti" w Polsat News. - Rząd w tej sprawie nie ma polityki. Premier nawet jakby ją miał, to by nie był w stanie nakazać zmian swojemu ministrowi - mówił wicemarszałek Sejmu.

Jego zdaniem "jak już się zdarza jedna nieracjonalna rzecz, to pociąga za sobą następne". - Po prostu w tym postępowaniu nie ma rozumu - dodał.

Czarzasty opowiedział także o dwóch projektach Lewicy, które związane są z cenami biletów.

- Pierwszy to taki, aby od biletów nie było naliczanego VAT-u. To jest wzór skandynawski. Drugi projekt to, dzieci oraz studenci w czasie wakacji oraz ferii powinni mieć darmowe bilety - mówił polityk Lewicy. Przypomniał też, że Niemcy wprowadzili bilet w cenie 9 euro, który umożliwiał podróżowanie komunikacją miejską oraz pociągami bez limitu.