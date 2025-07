Po rekonstrukcji w rządzie pojawi się siedem nowych twarzy. - Nadal mamy zawężenie kręgu nazwisk do większości ludzi znanych z Sejmu, albo z bliskiej współpracy z rządem. Ta rekonstrukcja nie jest ani nowym otwarciem ani polityczną agonią. To taka taktyczna ucieczka do przodu, obrona pozycji po porażce w wyborach prezydenckich - ocenia w rozmowie z Interią dr Nowak-Paralusz.

Wskazuje, że kolejny przegrany to Adam Bodnar. - Skala oczekiwań w jego przypadku była dużo większa, niż to co się zadziało. Odchodzi z poczuciem przegranej instytucjonalnej. Pytanie, czy zależało to tylko od niego, czy też od innych czynników i okoliczności. To będzie trudne do obrony, że to rzeczywiście była dobrze sprawowana funkcja. Ostatnim wielkim przegranym jest Tomasz Siemoniak, bo to był taki mocno nieobecny minister - mówi rozmówczyni Interii.