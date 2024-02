Takiej sytuacji nie było od ponad tygodnia. Nowe dane Straży Granicznej

Straż Graniczna poinformowała, że w niedzielę 17 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią i dostać się do Polski.

"Do prób przekroczenia granicy dochodziło w rejonie działania placówek SG w Czeremsze i Narewce" - przekazano w mediach społecznościowych. Jak dodano, osoby te widząc polskie patrole, wycofały się na Białoruś.

Straż Graniczna: Odnotowano pierwsze próby nielegalnego dostania się do Polski w lutym

To pierwsze w lutym próby przekroczenia granicy z Białorusią odnotowane przez SG. Poprzednie incydenty miały miejsce 26 stycznia .

Tylko od połowy stycznia było kilkanaście dób bez przekroczeń. W styczniu łącznie takich prób było ok. 90. To dużo mniej, niż w minionych miesiącach. W grudniu, gdy już odnotowano znaczny ich spadek, takich prób było ok. 450 na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział SG. W całym 2023 roku - blisko 26 tys.