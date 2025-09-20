Spis treści: Takiego płotu nie postawisz. Zmiany od 2026 roku Nowe prawo budowlane: bramy i furtki Fotowoltaika będzie obowiązkowa Zmiany w prawie budowlanym a istniejące budynki

Takiego płotu nie postawisz. Zmiany od 2026 roku

W 2026 roku w Polsce wejdą w życie nowe przepisy budowlane. Ministerstwo wprowadza bowiem zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Rewolucyjne przepisy mają za zadanie zwiększyć poziom bezpieczeństwa, dostępność budynków oraz ich otoczenia. Projekt rozporządzenia ministra rozwoju i technologii zakłada m.in. zakaz stosowania niebezpiecznych elementów na ogrodzeniach poniżej wysokości 2,2 metra. Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, zakazane ma być:

[...] nie umieszcza się na ogrodzeniu, na wysokości mniejszej niż 2,2 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów.

Do tej pory przepisy pozwalały montować dodatkowe zabezpieczenia na ogrodzeniach o wysokości nie mniejszej niż 1,8 m. To z kolei oznacza zaostrzenie przepisów, a wszystko w ramach budowy ogrodzeń, które nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Nowe prawo budowlane: bramy i furtki

Rewolucja w prawie budowlanym to znacznie więcej niż ograniczenia w budowie płotów. Zmiany obejmą również bramy oraz furtki. Po wejściu w życie przepisów bramy wjazdowe będą musiały mieć przynajmniej 2,4 m szerokości. Z kolei furtki będą musiały mieć co najmniej 0,9 m. Dzięki temu mają być bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, na przykład poruszającymi się na wózkach inwalidzkich.

Zmiany dotyczyć będą także garaży. W związku z nałożeniem obowiązku instalowania dźwigów osobowych od drugiej kondygnacji włącznie, w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, garaże podziemne będące kondygnacją tychże budynków będą musiały być wyposażone w dźwigi osobowe.

Fotowoltaika będzie obowiązkowa

Zmiany wprowadzają także obowiązek instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne. Ten będzie obowiązywał w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz gospodarczych o powierzchni powyżej 250 m², jeśli będzie to uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Obowiązkowa fotowoltaika nie będzie dotyczyć bezpośrednio domów jednorodzinnych, może jednak mieć znaczenie w przypadku większych warsztatów czy budynków rolniczych.

Nowe regulacje obejmują również konieczność budowy placów zabaw przy większych inwestycjach mieszkaniowych. To ma odbywać się z uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, odpowiedniego nasłonecznienia i elementów zacieniających. W budynkach wielorodzinnych będzie wymagane zapewnienie co najmniej 6 proc. lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych, a w mniejszych budynkach przynajmniej jednego takiego lokalu.

Zmiany w prawie budowlanym a istniejące budynki

Zmiany w prawie budowlanym od 2026 roku będą obowiązywać tylko w przypadku nowych budynków, ale także w momencie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i przy zmianie sposobu użytkowania budynku. Wtedy przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie w stosunku do części rozbudowywanej, nadbudowywanej i przebudowywanej lub podlegającej zmianie sposobu użytkowania. A to oznacza, że na przykład płot będzie musiał być postawiony zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

Jednocześnie w rozporządzeniu podkreślono, że jeżeli nie mają miejsca budowa domu, przebudowa czy zmiana sposobu użytkowania, to nie ma obowiązku stosowania przepisów projektu. Ta sama zasada dotyczy budynków, które nie są objęte pracami projektowymi.

"Wydarzenia": Infrastruktura przeciwpowodziowa wymaga pilnych remontów Polsat News