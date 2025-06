Przypomnijmy: Sąd Najwyższy wydał postanowienia w dwóch sprawach obejmujących największą liczbę protestów wyborczych o identycznej treści, które zostały połączone do wspólnego rozpoznania.

Takie pisma wpłynęły do SN. "Krótkie, niekiedy na skrawkach papieru"

Pierwsza ze spraw zarejestrowana pod sygnaturą I NSW 208/25 dotyczy 49 598 protestów składanych przy wykorzystaniu wzoru opracowanego przez posła KO Romana Giertycha . SN odniósł się w piątek do zarzutów w powielonych protestach, pozostawiając je bez dalszego biegu .

"Dodać należy, że oprócz identycznych protestów powielających wzór posła Romana Giertycha, bardzo wielu wyborców nadsyłało jako protesty wyborcze, krótkie oświadczenia deklarujące poparcie dla 'protestu Romana Giertycha'. Te krótkie pisma, niekiedy składane na skrawkach papieru, nie były dołączane do wspomnianej grupy 49 598 protestów, dla których wyrażano w ten sposób poparcie. Są one rozpatrywane osobno" - czytamy we wspomnianym komunikacie SN.