- Sytuacja, z którą mamy do czynienia, szczególnie jeżeli chodzi o dobrostan nauczycieli, o warunki pracy, płacy, o to co dzieje się w sferze prawa oświatowego, co dzieje się w sprawach dotyczących naszego środowiska, wymaga radykalnych działań - powiedział podczas konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.