"Taki system nie istnieje". Instytucja prostuje błędne informacje i wyjaśnia procedurę

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował komunikat, który porządkuje informacje dotyczące utraty kart parkingowych. W ostatnich tygodniach w mediach pojawiły się błędne instrukcje, według których zgłoszenia należało kierować do rzekomego "centralnego systemu PFRON".

Fundusz wyjaśnił, że taki system w ogóle nie istnieje. Zgłoszenia należy składać wyłącznie w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania.

Utrata karty parkingowej. Co robić?

Stanowisko PFRON-u potwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort poinformował, że dotychczasowa procedura pozostaje bez zmian, a lokalne zespoły orzekające są jedynymi instytucjami właściwymi do przyjmowania zgłoszeń o utracie karty.

W komunikacie przypomniano też o stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, gdzie dostępne są szczegółowe informacje o procedurach wydawania, przedłużania i zwrotu kart.

W praktyce osoba, która utraciła kartę parkingową, powinna jak najszybciej poinformować o tym właściwy zespół orzekający i - jeśli to konieczne - złożyć wniosek o wydanie duplikatu.

Zespoły te prowadzą ewidencję kart, aktualizują dane i decydują o dalszych działaniach administracyjnych. Wyjaśnienie tych zasad ma na celu ograniczenie chaosu informacyjnego i zapewnienie, że wszystkie zgłoszenia będą trafiać bezpośrednio do organów odpowiedzialnych za ich obsługę.

Kto może uzyskać kartę z PFRON?

Zasady przyznawania kart parkingowych określa art 8. ustawy prawo o ruchu drogowym. Dokument wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Karta przysługuje osobom, u których stwierdzono znaczne lub umiarkowane ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się, potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lekarskim. W przypadku orzeczenia o stopniu umiarkowanym dodatkowo wymaga się, by przyczyna schorzenia dotyczyła narządu wzroku, ruchu, układu oddechowego, krążenia lub układu nerwowego.

W orzeczeniu musi znaleźć się też tzw. wskazanie do wydania karty parkingowej - jego brak skutkuje odmową, niezależnie od rodzaju choroby.

Wniosek o kartę należy złożyć w zespole orzekającym właściwym dla miejsca zamieszkania. Do dokumentów trzeba dołączyć m.in. zdjęcie o wymiarach 35×45 mm oraz dowód opłaty ewidencyjnej. Formularz składa się osobiście, jednak w imieniu dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej może to zrobić rodzic, opiekun albo kurator.

Karty wydawane są również placówkom prowadzącym opiekę, rehabilitację lub edukację osób o ograniczonej sprawności ruchowej; w takim przypadku dokument jest ważny przez trzy lata i przypisany do pojazdu używanego przez placówkę.

Jak długo jest ważna karta?

Okres ważności karty dla osoby prywatnej jest uzależniony od terminu obowiązywania orzeczenia, ale nie może przekroczyć pięciu lat. Po jego upływie dokument należy zwrócić do zespołu, który unieważnia starą kartę.

Aby uzyskać nową, trzeba ponownie złożyć wniosek i przedstawić aktualne orzeczenie. Kartę należy umieścić za przednią szybą pojazdu tak, by widoczny był numer i data ważności.

Po 31 marca 2025 roku wygasła ważność kart przedłużonych wcześniej z mocy prawa, co zmusiło wielu posiadaczy do ponownego przejścia procedury i odnowienia dokumentu.

