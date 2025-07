Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że w sobotę obowiązuje 68 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną . Najbardziej sucho jest we wschodniej, centralnej i południowej Polsce, jednak tereny objęte suszą hydrologiczną występują we wszystkich 16 województwach.

Na stacji Warszawa-Bulwary padł nowy rekord - poziom wody w Wiśle zanotowany o godz. 6.30 w sobotę wyniósł 15 cm . To o 4 cm mniej niż minimum absolutne osiągnięte we wrześniu 2024 roku. Według prognoz IMGW, poziom Wisły na tym obszarze w niedzielę, 6 lipca może wynieść zaledwie 11 cm .

Wisła ma też najniższy poziom w historii pomiarów na stacji Warszawa-Nadwilanówka - pomiary z godz. 6 w sobotę wskazały tam 44 cm, to o 11 cm mniej niż minimum absolutne z września 2024 roku i o 5 cm mniej niż wskazały pomiary w piątek, 4 lipca. Poziom rzeki spadł poniżej absolutnego minimum także na stacji Szczucin - wynosi 69 cm, o 3 cm mniej niż minimum zanotowane we wrześniu 2012 roku.

Według IMGW, do 30 czerwca br. wydano w Polsce 50 ostrzeżeń dotyczących suszy. Jak poinformowano, prognozy na lipiec i sierpień przewidują fale upałów z temperaturami powyżej 35 st. C w połączeniu z niemal całkowitym brakiem opadów i niską wilgotnością. "To nie tylko pogarsza stan gleby, ale także dramatycznie obniża poziomy wód w rzekach" - poinformował Instytut w komunikacie.