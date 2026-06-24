W skrócie Koalicja Obywatelska uzyskała 34,01 proc. poparcia w przeprowadzonym badaniu, Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło 26,17 proc., a Konfederacja 13,93 proc.

W Sejmie oprócz trzech głównych ugrupowań znalazłaby się jeszcze Nowa Lewica z wynikiem 7,82 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej z 7,66 proc. poparcia.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 19-21 czerwca na próbie 1045 dorosłych Polaków.

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Z opublikowanego w środę badania wynika, że na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 34,01 proc. respondentów. To więcej o ponad 1 punkt procentowy niż pod koniec maja, wówczas partia zanotowała 32,98 proc. poparcia.

W tym samym zestawieniu Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik minimalnie słabszy niż w maju, czyli 26,17 proc. W porównaniu z wynikiem sprzed miesiąca, kiedy otrzymało 26,66 proc. głosów (spadek o 0,49 p.p.).

Na trzeciej pozycji uplasowała się Konfederacja z wynikiem 13,93 proc., która uzyskała nieco więcej niż miesiąc temu (wówczas osiągnęła wynik 13,29 proc.). To właśnie te trzy ugrupowania wyraźnie wyprzedzają pozostałe partie w zestawieniu.

Sondaż. Dwie kolejne partie w Sejmie, część ugrupowań poza progiem

Zgodnie z wynikami sondażu w Sejmie znalazłyby się jeszcze dwa ugrupowania. Nowa Lewica mogłaby liczyć na 7,82 proc. głosów (wzrost o 0,06 p.p).

Natomiast Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna otrzymała 7,66 proc. (zyskując 0,63 p.p. w porównaniu z sondażem majowym).

Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego. Partia Razem uzyskałaby 4,58 proc. poparcia, Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,55 proc., a Polska 2050 - 1,61 proc. głosów.

Jak zauważa "SE", w porównaniu z majowymi wynikami "PSL notuje wyraźniejszy zjazd: 3,55 proc. wobec wcześniejszych 4,25 proc." (0,70 p.p. mniej).

Traci także Polska 2050 Szymona Hołowni, gdyż 1,61 proc. to wynik znacznie słabszy niż 2,71 proc. z końca maja (spadek o 1,10 p.p.).

W badaniu odnotowano również 0,67 proc. wskazań dla innych ugrupowań, które nie zostały wyszczególnione w zestawieniu.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Badanie wykonano w dniach 19-21 czerwca. Objęło ono 1045 dorosłych Polaków, którzy odpowiadali na pytanie o swoje ewentualne preferencje wyborcze w przypadku wyborów parlamentarnych odbywających się w najbliższą niedzielę.





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