W skrócie W Ciechanowie zaprezentowano nowy mundur polowy dla żołnierzy Wojska Polskiego, który charakteryzuje się lepszym kamuflażem i zmodyfikowanym krojem.

Nowe mundury dostępne są w wersjach dla kobiet i mężczyzn, wykonane z lekkich, elastycznych materiałów oraz wyposażone w liczne kieszenie i udoskonalenia poprawiające komfort.

Wprowadzono zmiany dotyczące prezentacji stopnia, konstrukcji rękawa oraz kroju bluzy, a nowy wzór ma obowiązywać we wszystkich jednostkach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W poniedziałkowej prezentacji nowego umundurowania dla żołnierzy Wojska Polskiego, otwiera się w nowym oknie w Ciechanowie udział wzięli wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także kadra kierownicza resortu i dowódcy wojskowi.

MON przygotowało specjalny materiał promocyjny, prezentujący mundur o nowym kamuflażu "K-03 Ryś". Strój został "zaprojektowany tak, by skuteczniej rozmywać sylwetkę i pozwolić żołnierzowi pozostać niewidzialnym jak najdłużej".

Konstrukcja opiera się na pięciu kolorach, odpowiednio dobranych kształtach i wielkościach plam oraz ich rozmieszczeniu na powierzchni munduru. Wykorzystanie tonalnych przejść między barwami ogranicza ostrość konturu sylwetki.

Nowe mundury dla Wojska Polskiego. MON odkrywa karty

Mundury są dostępne w wersji dla kobiet oraz dla mężczyzn. Te dla kobiet są dodatkowo taliowane, co zapewnia odpowiednie dopasowanie do sylwetki. Mundury są wykonane z lekkich, elastycznych materiałów. Posiadają również liczne funkcjonalne kieszenie.

- Jednym z głównych założeń było zachowanie spójnego wyglądu i charakteru umundurowania, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic anatomicznych pomiędzy sylwetką damską i męską. Oznacza to, że obie wersje munduru zachowują wspólną stylistykę, ale ich konstrukcja została dostosowana do specyfiki danej sylwetki - wytłumaczył obecny na wydarzeniu płk Maciej Żytelewski.

Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego Albert Zawada PAP

Istotną zmianą jest także nowa konstrukcja rękawa, opracowana w taki sposób, aby zwiększyć zakres ruchu oraz poprawić komfort podczas wykonywania czynności wymagających aktywności fizycznej.

Na przodzie bluzy znajdują się natomiast kieszenie przelotowe zapinane na zamki. Ich konstrukcja ma podwójne zastosowanie - poza funkcją użytkową, w przypadku urazu kończyny może też pełnić funkcję prowizorycznego temblaka.

"Jest lepszy", "będzie budzić zazdrość". Kosiniak-Kamysz o nowym mundurze

Po prezentacji najważniejszych cech munduru głos zabrał szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. - To jest niezwykły dzień dla Wojska Polskiego. Człowiek jest najważniejszy, żołnierz Wojska Polskiego jest najważniejszy. Jego bezpieczeństwo, przygotowanie, jego komfort służby jest dla nas najważniejszy. Dlatego po kilkunastu miesiącach prac ogłaszamy zmianę rewolucyjną dla żołnierzy Wojska Polskiego - rozpoczął swoje przemówienie.

Wicepremier podkreślił, że nowy wzór munduru będzie dostępny we wszystkich jednostkach. - Dlaczego taka decyzja? Bo bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informację o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy i noktowizja tutaj jasno i wyraźnie pokazuje, że w przedziale mundurów porównywanych jest to najlepsze rozwiązanie z możliwych - wyjaśnił.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "to nie jest decyzja polityków, że wybraliśmy taki kamuflaż". - To jest decyzja ekspertów - powiedział. - Multicamp jest uważany za najbardziej wszechstronny, najlepszy dzisiaj kamuflaż na świecie. W testach nasz jest lepszy. Wierzę, że też wizerunek żołnierza polskiego, który musi być wizerunkiem eleganckim i komfortowym dla służby, będzie sprawiał, że będzie przyciągał i budził zazdrość tych, którzy nie mogą nosić takiego munduru - stwierdził szef MON.

Szef MON o kobietach w Wojsku Polskim. "Nie brakuje tych, którzy chcą zniechęcić"

Kosiniak-Kamysz zapewnił też, że nowy mundur jest "dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza". Dostosowano go do potrzeb kobiet i mężczyzn służących w Wojsku Polskim. - Bo jednym i drugim należy się szacunek i wdzięczność - podkreślił szef MON.

- Dziś w Polsce nie brakuje głosów tych, którzy chcą zniechęcić kobiety do służby w mundurze. Czy to w policji, czy może w mundurze żołnierza Wojska Polskiego. My będziemy robić absolutnie w przeciwnym kierunku działania, żeby zachęcać i stwarzać najlepsze warunki - zapewnił.

Władysław Kosiniak-Kamysz przemawiał w Ciechanowie Albert Zawada PAP

W ten sposób Kosiniak-Kamysz odniósł się prawdopodobnie do słów lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, który lekceważąco wyraził się o nowych funkcjonariuszkach dolnośląskiej policji. - Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie - ironizował.

Wielka zmiana po 33 latach. Nowe mundury dla żołnierzy

Ogłoszenie nowego wzoru munduru polowego było zapowiadane przez szefa MON jeszcze w niedzielę.

Rozwiń

"33 lata minęły od wprowadzenia w WP (Wojsku Polskim - red.) obecnego do dziś wzoru munduru polowego. Jutro w Ciechanowie zaprezentujemy nowy wzór i nowy rodzaj nadruku maskującego. Najwyższa pora na zmiany" - napisał.

O planowanych zmianach rozpisywały się wcześniej serwisy branżowe. Defence24 podał, że szef MON po raz pierwszy użył nazwy "Ryś" w grudniu 2025 roku podczas konferencji Szpejowisko 2.0.

- Od wielu tygodni pracujemy nad nowym wzorem munduru polowego, dostosowanym do potrzeb dnia dzisiejszego, z wykorzystaniem najlepszych materiałów, i testujemy go wśród żołnierzy - zapowiadał wówczas Kosiniak-Kamysz.

W czerwcu na oficjalnych imprezach i konferencjach pojawiali się generałowie w nowym kroju mundurów polowych, jednak jeszcze w klasycznym kamuflażu. Uwagę ekspertów zwróciły nowe kieszenie oraz odświeżony krój bluzy mundurowej.

Zmianie uległ ponadto sposób prezentacji stopnia. W nowych mundurach jest to klasyczny "patch" na rzep, a nie pochewka wsuwana na pagon.



