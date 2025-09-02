Tak prezes PiS spędzał urlop. Współpracownik Kaczyńskiego pokazał zdjęcia

Jarosław Kaczyński udał się na urlop na Pomorze Zachodnie. Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości towarzyszyli politycy ugrupowania - Joachim Brudziński oraz Czesław Hoc. "Wakacje za nami, 'baterie' naładowane. Jarosław Kaczyński wyznaczył kurs i zadania" - zaznaczył Brudziński, dołączając do wpisu zdjęcia.

Joachim Brudziński pokazał zdjęcia z wakacyjnego wyjazdu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim
W skrócie

  • Joachim Brudziński podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciami z wakacji, na których towarzyszył mu Jarosław Kaczyński.
  • Politycy PiS odpoczywali na Pomorzu Zachodnim, gdzie ładowali siły przed kolejnym okresem pracy politycznej.
  • Brudziński odniósł się żartobliwie do popularnej akcji 'Piwo z Mentzenem', prezentując zdjęcie Kaczyńskiego z piwem.
Joachim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, zmieścił w mediach społecznościowych serię wpisów, gdzie podzielił się zdjęciami z wakacyjnego wyjazdu m.in. z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Politycy odpoczywali, podobnie jak w przeszłości, na Pomorzu Zachodnim. Na zdjęciach widać prezesa PiS w otoczeniu towarzyszy na pokładzie niewielkiej łodzi.

Jarosław Kaczyński na wakacjach. Brudziński opublikował zdjęcia

"Wakacje za nami, 'baterie' naładowane. Jarosław Kaczyński wyznaczył kurs i zadania. Teraz czas pracy dla Polski. Przed nami zadanie trudne ale wykonalne, odsunąć jak najszybciej od władzy bandę 13 grudnia" - napisał w sieci Joachim Brudziński.

W kolejnym wpisie z wakacji polityk Prawa i Sprawiedliwości zamieścił zdjęcie, na którym widać wyłącznie prezesa ugrupowania, który - jak wynika z opisu - pije piwo.

Polityk post opatrzył podpisem: "To chyba 'oczywista oczywistość', że każdy rozgarnięty wybierze piwo z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, a nie żadnym Mentzenem".

Tym samym Brudziński nawiązał do popularnej akcji organizowanej przez współprzewodniczącego Konfederacji, "Piwo z Mentzenem".

    Politycy PiS zorganizowali wakacyjny wyjazd. Wśród nich był Kaczyński

    W wyjeździe na Pomorze Zachodnie, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości - oprócz Joachima Brudzińskiego - towarzyszył także inny poseł z tej partii, Czesław Hoc.

    Nie jest jasne, kiedy politycy PiS udali się na wakacyjny wyjazd, jednak Brudziński zaznaczył, że wrócili już z podróży. Pomorze Zachodnie to wakacyjny kierunek, który już kilkukrotnie w przeszłości wybierali posłowie PiS z Kaczyńskim.

