Joachim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, zmieścił w mediach społecznościowych serię wpisów, gdzie podzielił się zdjęciami z wakacyjnego wyjazdu m.in. z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Politycy odpoczywali, podobnie jak w przeszłości, na Pomorzu Zachodnim. Na zdjęciach widać prezesa PiS w otoczeniu towarzyszy na pokładzie niewielkiej łodzi.

Jarosław Kaczyński na wakacjach. Brudziński opublikował zdjęcia

"Wakacje za nami, 'baterie' naładowane. Jarosław Kaczyński wyznaczył kurs i zadania. Teraz czas pracy dla Polski. Przed nami zadanie trudne ale wykonalne, odsunąć jak najszybciej od władzy bandę 13 grudnia" - napisał w sieci Joachim Brudziński.

W kolejnym wpisie z wakacji polityk Prawa i Sprawiedliwości zamieścił zdjęcie, na którym widać wyłącznie prezesa ugrupowania, który - jak wynika z opisu - pije piwo.

Polityk post opatrzył podpisem: "To chyba 'oczywista oczywistość', że każdy rozgarnięty wybierze piwo z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, a nie żadnym Mentzenem".

Tym samym Brudziński nawiązał do popularnej akcji organizowanej przez współprzewodniczącego Konfederacji, "Piwo z Mentzenem".

Politycy PiS zorganizowali wakacyjny wyjazd. Wśród nich był Kaczyński

W wyjeździe na Pomorze Zachodnie, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości - oprócz Joachima Brudzińskiego - towarzyszył także inny poseł z tej partii, Czesław Hoc.

Nie jest jasne, kiedy politycy PiS udali się na wakacyjny wyjazd, jednak Brudziński zaznaczył, że wrócili już z podróży. Pomorze Zachodnie to wakacyjny kierunek, który już kilkukrotnie w przeszłości wybierali posłowie PiS z Kaczyńskim.

