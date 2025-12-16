W skrócie Karol Nawrocki w trakcie przemowy podczas 44. rocznicy pacyfikacji kopalni "Wujek" skrytykował gloryfikację gen. Jaruzelskiego i brak rozliczenia komunistycznych zbrodniarzy.

Podczas uroczystości przypomniano o ofiarach stanu wojennego i sile solidarności górników.

Arcybiskup Przybylski przestrzegał z kolei przed życiem w kłamstwie i ideologiami, które prowadzą do rozbicia wspólnoty.

- Ci, którzy dziś nas chcą uczyć demokracji, wolności, europejskości nazywali dyktatora Jaruzelskiego człowiekiem honoru. I z honorami go chowano. Tak nie wygląda wolność. Oczekujemy sprawiedliwości dziejowej; tego, by katów nazywać katami, a ofiary ofiarami - mówił Karol Nawrocki pod Krzyżem-Pomnikiem Poległych Górników przed kopalnią "Wujek".

Prezydent wziął we wtorek udział w 44. rocznicy pacyfikacji katowickiej kopalni, czyli największej tragedii stanu wojennego.

Pacyfikacja kopalni "Wujek". Nawrocki wspomniał o wolności

Przypomnijmy, że 16 grudnia 1981 roku zomowcy oddali strzały do protestujących górników, zabijając dziewięciu z nich i raniąc kilkudziesięciu innych.

- Nikt i nic nie opisze tak Solidarności, jak to, co wydarzało się tutaj w kopalni "Wujek" po 13 grudnia 1981 roku. Bo czemu górnicy strajkowali? Bowiem aresztowano jednego z nich. Przewodniczącego Jana Ludwiczaka. Jednego. I stanęli wszyscy. To jest Solidarność - gotowość do tego, aby trzy tysiące ludzi podjęło strajk w imieniu jednego, skrzywdzonego przez władzę komunistyczną - stwierdził prezydent.

Prezydent zwrócił ponadto uwagę, że "morderców za komuny nie skazano, a ścigano tych, którzy mieli siłę i odwagę protestować".

- Jak można mówić o wolności, gdy w XXI wieku nie postawiono przed sądem tych, którzy mordowali swoich braci górników - dodał.

Katowice. Rocznica pacyfikacji kopalni "Wujek"

Przypomnijmy, że obchody 44. rocznicy pacyfikacji katowickiej kopalni "Wujek" rozpoczęły się we wtorek wczesnym popołudniem w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, nieopodal Wujka.

W homilii abp Andrzej Przybylski mówił m.in., że zarówno polegli górnicy z "Wujka", jak i współcześni pracownicy wielu zakładów, pracowali i pracują nie tylko dla siebie i swoich przywilejów, ale dla swoich rodzin i Górnego Śląska. - Oni wciąż pracują dla Polski - stwierdził metropolita.

- Również tych dziewięciu zabitych, ponad dwudziestu rannych podczas pacyfikacji i cała, prawie trzytysięczna załoga strajkujących wtedy górników, oni cierpieli nie tylko dla obrony własnych miejsc pracy i obrony kopalni. Oni to robili dla dobra całej Polski. Przecież władze komunistyczne postanowiły spacyfikować ich bunt po to, żeby zastraszać innych, którzy mieli odwagę stanąć w walce o swoje prawa, o warunki do życia w wolnej Polsce - mówił duchowny.

Arcybiskup Przybylski o ideologiach: Takie życie zawsze jest życiem kłamstwa

Arcybiskup Andrzej Przybylski przestrzegł przy tym przed życiem, w którym słowa rozmijają się z czynami. - Takie życie zawsze jest życiem kłamstwa. A kłamstwo prędzej czy później prowadzi do rozbicia człowieka, wspólnoty i dobra i ojczyzny - podkreślał duchowny.

Metropolita katowicki dodał, że formą takiego kłamstwa są wszelkie ideologie, w których jest dużo obietnic, pięknych słów i poprzekręcanych znaczeń.

- Łatwo się za nimi idzie. Łatwo przyjmuje się ich propagandowe obietnice. Ale boleśnie przeżywa się ich konsekwencje. Niestety one wciąż wracają i mimo wcześniejszych kompromitacji ciągle znajdują zwolenników. Bo ludzie wolą czasem karmić się obietnicami niż prawdą, która wymaga odpowiedzialności, konsekwencji i realnej troski o dobro wspólne - ocenił arcybiskup.

