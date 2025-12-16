"Tak nie wygląda wolność". Nawrocki na rocznicy w kopalni "Wujek"

Marcin Czekaj

- Ci, którzy dziś nas chcą uczyć demokracji, wolności, europejskości nazywali dyktatora Jaruzelskiego człowiekiem honoru - mówił Karol Nawrocki w trakcie obchodów 44. rocznicy pacyfikacji kopalni "Wujek". Prezydent potępił ponadto brak rozliczenia winnych zbrodni stanu wojennego. - Jak można mówić o wolności, gdy w XXI wieku nie postawiono przed sądem tych, którzy mordowali swoich braci górników - dodał.

Mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu na tle grupy osób w czerwonych kurtkach i białych kaskach trzymających sztandary, prawdopodobnie podczas oficjalnej uroczystości.
Katowice. Karol Nawrocki zabrał głos podczas 44. rocznicy pacyfikacji katowickiej kopalni "Wujek"Jarek PraszkiewiczPAP

W skrócie

  • Karol Nawrocki w trakcie przemowy podczas 44. rocznicy pacyfikacji kopalni "Wujek" skrytykował gloryfikację gen. Jaruzelskiego i brak rozliczenia komunistycznych zbrodniarzy.
  • Podczas uroczystości przypomniano o ofiarach stanu wojennego i sile solidarności górników.
  • Arcybiskup Przybylski przestrzegał z kolei przed życiem w kłamstwie i ideologiami, które prowadzą do rozbicia wspólnoty.
- Ci, którzy dziś nas chcą uczyć demokracji, wolności, europejskości nazywali dyktatora Jaruzelskiego człowiekiem honoru. I z honorami go chowano. Tak nie wygląda wolność. Oczekujemy sprawiedliwości dziejowej; tego, by katów nazywać katami, a ofiary ofiarami - mówił Karol Nawrocki pod Krzyżem-Pomnikiem Poległych Górników przed kopalnią "Wujek".

Prezydent wziął we wtorek udział w 44. rocznicy pacyfikacji katowickiej kopalni, czyli największej tragedii stanu wojennego.

Pacyfikacja kopalni "Wujek". Nawrocki wspomniał o wolności

Przypomnijmy, że 16 grudnia 1981 roku zomowcy oddali strzały do protestujących górników, zabijając dziewięciu z nich i raniąc kilkudziesięciu innych.

    - Nikt i nic nie opisze tak Solidarności, jak to, co wydarzało się tutaj w kopalni "Wujek" po 13 grudnia 1981 roku. Bo czemu górnicy strajkowali? Bowiem aresztowano jednego z nich. Przewodniczącego Jana Ludwiczaka. Jednego. I stanęli wszyscy. To jest Solidarność - gotowość do tego, aby trzy tysiące ludzi podjęło strajk w imieniu jednego, skrzywdzonego przez władzę komunistyczną - stwierdził prezydent.

    Prezydent zwrócił ponadto uwagę, że "morderców za komuny nie skazano, a ścigano tych, którzy mieli siłę i odwagę protestować".

    - Jak można mówić o wolności, gdy w XXI wieku nie postawiono przed sądem tych, którzy mordowali swoich braci górników - dodał.

    Katowice. Rocznica pacyfikacji kopalni "Wujek"

    Przypomnijmy, że obchody 44. rocznicy pacyfikacji katowickiej kopalni "Wujek" rozpoczęły się we wtorek wczesnym popołudniem w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, nieopodal Wujka.

    W homilii abp Andrzej Przybylski mówił m.in., że zarówno polegli górnicy z "Wujka", jak i współcześni pracownicy wielu zakładów, pracowali i pracują nie tylko dla siebie i swoich przywilejów, ale dla swoich rodzin i Górnego Śląska. - Oni wciąż pracują dla Polski - stwierdził metropolita.

    - Również tych dziewięciu zabitych, ponad dwudziestu rannych podczas pacyfikacji i cała, prawie trzytysięczna załoga strajkujących wtedy górników, oni cierpieli nie tylko dla obrony własnych miejsc pracy i obrony kopalni. Oni to robili dla dobra całej Polski. Przecież władze komunistyczne postanowiły spacyfikować ich bunt po to, żeby zastraszać innych, którzy mieli odwagę stanąć w walce o swoje prawa, o warunki do życia w wolnej Polsce - mówił duchowny.

    Arcybiskup Przybylski o ideologiach: Takie życie zawsze jest życiem kłamstwa

    Arcybiskup Andrzej Przybylski przestrzegł przy tym przed życiem, w którym słowa rozmijają się z czynami. - Takie życie zawsze jest życiem kłamstwa. A kłamstwo prędzej czy później prowadzi do rozbicia człowieka, wspólnoty i dobra i ojczyzny - podkreślał duchowny.

      Metropolita katowicki dodał, że formą takiego kłamstwa są wszelkie ideologie, w których jest dużo obietnic, pięknych słów i poprzekręcanych znaczeń.

      - Łatwo się za nimi idzie. Łatwo przyjmuje się ich propagandowe obietnice. Ale boleśnie przeżywa się ich konsekwencje. Niestety one wciąż wracają i mimo wcześniejszych kompromitacji ciągle znajdują zwolenników. Bo ludzie wolą czasem karmić się obietnicami niż prawdą, która wymaga odpowiedzialności, konsekwencji i realnej troski o dobro wspólne - ocenił arcybiskup.

