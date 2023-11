Coraz więcej księży pojawia się w przestrzeni mediów społecznościowych. Niektórzy, jak ksiądz Woźnicki , wykorzystują je jako miejsce do wygłaszania swoich kontrowersyjnych opinii. Jednak wielu z nich traktuje kolejne platformy, takie jak TikTok czy YouTube do pokazania siebie od innej, bardziej rozrywkowej strony, próbując wykorzystać szansę na zyskanie sympatii wiernych.

Kapłan na TikToku: "Zawsze chętny do tańca i do różańca"

Jak łatwo zauważyć, ksiądz tańczy w sposób najbardziej energiczny, mimo - być może - utrudniającego ruchy stroju w postaci sutanny. Filmik został podpisany przez niego: "Zawsze chętny do tańca i do różańca".

Ksiądz opublikował nagranie z wesela. Zebrał nie tylko pozytywne komentarze