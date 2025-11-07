11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia w całej Polsce odbędą się uroczystości państwowe.

11 listopada w Warszawie. Uroczystości państwowe i marsz

Stolica jak co roku stanie się centrum oficjalnych obchodów. O godz. 12:00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbędą się państwowe uroczystości z udziałem władz i wojska.

Po południu, od 14:00 do 20:00, Krakowskie Przedmieście rozbrzmi koncertami w ramach festiwalu "Wspólna Niepodległa" - wystąpią m.in. Kwiat Jabłoni, Justyna Steczkowska, Piotr Rogucki i Margaret.

O 14:00 ruszy także Marsz Niepodległości, który przejdzie z ronda Dmowskiego na błonia PGE Narodowego. W tym czasie centrum będzie praktycznie zablokowane, a metro pojedzie częściej niż zwykle.

Narodowe Święto Niepodległości. Kraków - patriotyczny pochód

Pod Wawelem świętowanie zacznie się już rano. O godz. 10:00 z Wawelu wyruszy Tradycyjny Pochód Niepodległości z udziałem władz miasta, wojska i mieszkańców. Trasa prowadzi przez ul. Grodzką i Rynek Główny do placu Matejki, gdzie o 10:45 odbędzie się uroczysty apel.

W południe krakowianie spotkają się na Rynku, by wspólnie odśpiewać hymn w ramach akcji "Niepodległa do Hymnu". Potem scena należeć będzie do muzyki - wystąpią Krakowski Chór Mieszany, grupa Regiony oraz młodzi artyści z Akademii Muzycznej.

W Muzeum Narodowym i w Pałacu Krzysztofory - wstęp wolny, a w planie rodzinne warsztaty, pokazy historyczne i plenerowe lekcje o symbolach narodowych.

Wrocław - parada radości i koncert na rynku

Wrocław, jak zawsze, stawia na energię i wspólnotę. Od godz. 10:00 ruszy Radosna Parada Niepodległości, w której co roku uczestniczą tysiące uczniów, seniorów, artystów i… przebranych krasnali. Kolorowy korowód przejdzie przez centrum miasta do Rynku, gdzie o 12:00 zabrzmi hymn.

Po południu na scenie wystąpią Natalia Nykiel, Mrozu i Meek, Oh Why?, a wieczorem w Hali Stulecia odbędzie się koncert symfoniczny "Polska w dźwiękach".

Wrocławskie MPK zapowiada częstsze kursy tramwajów i zamknięcia niektórych ulic w okolicy Rynku i placu Dominikańskiego.

Gdańsk - morze flag i koncert pod Neptunem

Nad Bałtykiem święto zacznie się na Targu Węglowym, gdzie o 12:00 odbędzie się uroczysty apel i wspólne śpiewanie hymnu. Stamtąd ruszy Parada Niepodległości, która przejdzie przez Długą, Długi Targ i zakończy się przy Fontannie Neptuna.

W południe zacznie się Koncert dla Niepodległej - na scenie zobaczymy m.in. Anię Rusowicz, Krzysztofa Zalewskiego i Zespół Pieśni i Tańca "Gdańsk". Na najmłodszych czekają warsztaty w Muzeum II Wojny Światowej i plenerowe malowanie biało-czerwonych kotylionów.

Wieczorem warto zajrzeć na Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie odbędzie się pokaz filmów dokumentalnych o Polakach za granicą i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Obchody 11 listopada odbędą się także w wielu innych polskich miastach, również tych mniejszych. To okazja, aby włączyć się we wspólne świętowanie, przypominając sobie, że wolność to najwyższa wartość, a tym, którzy ją dla nas odzyskali należy się wdzięczność i szacunek.

