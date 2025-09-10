Po w miarę spokojnej środzie pod koniec dnia pogoda wyraźnie się pogorszy. Wyraźnie widać to na symulacji opadów i zachmurzenia opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z niej, że w kolejnych godzinach strefa intensywnych opadów dotrze do południowo-zachodnich granic Polski.

Pogoda przyniesie ulewy w środę i czwartek

Większe ulewy w tej części kraju mogą się pojawić około godz. 20:00. Stopniowo strefa intensywnych opadów deszczu będzie się rozszerzać na cały kraj. W nocy ze środy na czwartek na południowym zachodzie suma opadów może sięgnąć 30-40 litrów wody na metr kwadratowy, a w centrum oraz na północy do 15-20 litrów.

Na udostępnionej prognozie opadów wyraźnie widać, że od środy wieczorem przez kolejną dobę z czasem ulewy nawiedzą całą Polskę. To właśnie intensywne deszcze będą w najbliższym czasie największym zagrożeniem pogodowym w Polsce.

W czwartek dobowa suma opadów w wielu miejscach kraju może przekraczać 20 litrów wody na metr kwadratowy wxcharst.com materiał zewnętrzny

Choć nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia burz, to słabe, lokalne zjawiska tego typu mogą się w środę rozwinąć na północnym wschodzie oraz zachodzie. Nie powinny im jednak towarzyszyć groźne zjawiska - informuje IMGW na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku.

Jak podkreślają eksperci z Instytutu pod koniec dnia w rejonie Sudetów, czyli tam, gdzie będzie padać najmocniej, "prawdopodobieństwo burz w tym rejonie będzie ograniczone" - czytamy w komunikacie IMGW.

To, czy napływające do naszego kraju zjawiska mogą być groźne, pomagają sprawdzić rozmaite serwisy, takie jak radar burz czy radar opadów.

Radar burz i radar opadów - tak można śledzić złą pogodę

Aktualne informacje dotyczące burz dostępne są między innymi na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku. Jest to oficjalny profil Instytutu, w którym prezentowane są najnowsze prognozy burzowe: na dany dzień lub noc, z odpowiednimi mapami, na których zaznaczane są zagrożone rejony.

W serwisie IMGW.pl na bieżąco można też śledzić aktualne prognozy pogody, w tym ostrzeżenia dotyczące niebezpiecznych zjawisk, takich jak burze i ulewy.

Popularny jest również radar burz dostępny w serwisie windy.com. Można w nim śledzić praktycznie w czasie rzeczywistym zagrożenia pogodowe, dostępny jest tam również radar opadów.

Podobnymi możliwościami dysponuje również serwis The Weather Channel, dostępny pod adresem weather.com. Tamtejszy radar burz umożliwia prognozowanie kierunków wędrówki komórek burzowych nawet na najbliższe sześć godzin.

