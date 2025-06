Inne znane nazwiska to założyciel Spotify Daniel Ek, prezes Ryanaira Michael O'Leary, szefowa banku Santander Ana Botin czy szef Microsoftu Satya Nadella.

Przygotowania do zjazdu światowej elity trwają w Sztokholmie od wtorku. Teren wokół hotelu został ogrodzony i jest pilnowany przez policję. Ma to związek z zapowiedzianymi manifestacjami przeciw spotkaniu. Działalność grupy ma charakter tajny, nie ma transmisji debat ani konferencji prasowych, co wywołuje teorie spiskowe.