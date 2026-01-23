W skrócie Na początku tygodnia odbyło się niejawne spotkanie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z dyrektorem CIA Johnem Ratcliffem, którego temat pozostaje tajny.

Dyrektor CIA spotkał się także z ministrem-koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem; jego obecność w Polsce nie została oficjalnie ogłoszona.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił rolę Polski jako wiarygodnego sojusznika w odpowiedzi na wypowiedzi Donalda Trumpa bagatelizujące udział europejskich żołnierzy w misjach NATO.

Jako pierwsze informację o wizycie szefa CIA w Polsce przekazało RMF 24. Źródła w Waszyngtonie potwierdziły, John Ratcliffe spotkał się szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem, koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.

Informację tę w źródłach zbliżonych do resortu obrony potwierdziła również Polska Agencja Prasowa. Nie ujawniano jednak tematu spotkań.

Szef CIA potajemnie rozmawiał z dwoma ministrami

"W ostatnich dniach w Warszawie spotkaliśmy się z dyrektorem CIA. Omówiliśmy sprawy bezpieczeństwa w Europie i świecie oraz podkreśliliśmy bardzo dobrą sojuszniczą współpracę służb specjalnych Polski i USA" - potwierdził w piątek wieczorem Tomasz Siemoniak.

"Szef CIA John Ratcliffe odbył także rozmowę z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem" - dodał koordynator służb specjalnych.

John Ratcliffe jest dyrektorem CIA od roku; urząd objął 23 stycznia 2025 r., krótko po objęciu stanowiska prezydenta USA przez Donalda Trumpa. Za poprzedniej kadencji Trumpa, w latach 2020-2021, był on dyrektorem Wywiadu Narodowego USA.

Szef MON o umniejszaniu ofiary polskich żołnierzy. Aluzja do słów Trumpa

"Polska zawsze była, jest i będzie odpowiedzialnym i wiarygodnym sojusznikiem, który w momencie kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo staje w jego obronie. Wojsko Polskie ramię w ramię z sojusznikami brało udział m. in. w misjach w Afganistanie i Iraku. Jest obecne dziś w misjach i operacjach prowadzonych przez NATO" - zaznaczył szef MON w piątkowym wpisie na X.

Jak podkreślił, "tragiczne momenty, kiedy ginęli nasi żołnierze pokazały, że w obronie bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa Polski jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę".

"Ta ofiara nigdy nie zostanie zapomniana i nie może być umniejszana. Polska to wiarygodny i sprawdzony sojusznik i nic tego nie zmieni" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Polityk nie wyjaśnił, kogo miał na myśli, wspominając o "umniejszaniu roli" polskich żołnierzy, ale internauci odczytywali te słowa jako aluzję do kontrowersyjnych słów Trumpa.

Trump: Europejscy żołnierze stanęli "poza linią frontu"

W środę podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos prezydent USA krytykował NATO i stwierdził, że jego kraj nie czerpie żadnych korzyści z sojuszu. W czwartek w wywiadzie dla FOX News amerykański przywódca przyznał, że NATO nie jest już "ulicą jednokierunkową".

Trump powtórzył jednocześnie, że ma wątpliwości, czy sojusznicy przyszliby Ameryce z pomocą i bagatelizował pomoc NATO podczas wojny w Afganistanie, która była jedynym w historii przypadkiem wykorzystania artykułu 5. o wzajemnej obronie.

- Tak naprawdę, nigdy niczego od nich nie żądaliśmy. Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę poza linią frontu. Ale byliśmy bardzo dobrzy dla Europy i wielu innych krajów - mówił amerykański przywódca.

