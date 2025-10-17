W skrócie Straż Graniczna wykryła tunel pod barierą na granicy polsko-białoruskiej

Przekop rozpoczynał się po stronie białoruskiej i kończył po stronie polskiej.

Minister Kierwiński przekazał, że "dzięki systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest chroniona".

Budowa zapory elektronicznej kosztowała 279 mln zł i została sfinansowana ze środków unijnych.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał w mediach społecznościowych informację o akcji Straży Granicznej.

"Funkcjonariusze SG odkryli tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy" - poinformował minister. Jak dodał, podkop zaczynał się na Białorusi i kończył około 20 metrów po polskiej stronie.

Kierwiński zaznaczył, że "dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest skutecznie chroniona".

Tunel pod granicą polsko-białoruską. Straż Graniczna w akcji

10 października funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Bohukałach ujęli ośmiu migrantów z Afganistanu, którzy przepłynęli Bug na pontonie i nielegalnie przekroczyli granicę białorusko-polską.

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG mjr Dariusz Sienicki poinformował, że grupę zaobserwowano dzięki urządzeniom bariery elektronicznej. Na miejsce zostali wysłani strażnicy graniczni i żołnierze WOT, którzy odnaleźli ośmiu migrantów.

Od początku roku funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG nie dopuścili do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski przez grupę ponad 1300 osób. Zatrzymali ponad 100 osób, które próbowały odwieźć nielegalnych migrantów od granicy państwowej w głąb kraju.

Zapora elektroniczna na polsko-białoruskiej granicy

Od 20 lipca na granicy z Białorusią w woj. lubelskim funkcjonuje ponad 171-kilometrowa zapora elektroniczna. Na całej długości - wzdłuż granicznej rzeki Bug - rozlokowanych jest 1 tys. 848 słupów wyposażonych w ponad 5 tys. kamer dzienno-nocnych i kamer termowizyjnych.

W Komendzie NOSG w Chełmie jest Centrum Nadzoru. W placówkach SG usytuowane są lokalne stanowiska końcowe. System kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych umożliwia wykrycie nielegalnego przekraczania granicy na Bugu, a sygnał odbierany przez służby umożliwia skierowanie patrolu w konkretne miejsce i ujęcie migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

Koszt budowy bariery elektronicznej to 279 mln zł. Inwestycja została sfinansowana z unijnego funduszu - Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej - w ramach funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 2021-2027.

