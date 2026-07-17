Jak informowała Wirtualna Polska, członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego napisali list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pod którym podpisali się w czwartek. Początkowo informowano, że treść listu zostanie opublikowana. Wiceprezes stowarzyszenia "Rozwój Plus" Marcin Horała mówi jednak Interii, że tak się nie stanie. - On nie ma charakteru otwartego - stwierdza.

Poseł PiS dodaje, że list ma przekonać prezesa PiS do tego, co od początku istnienia stowarzyszenia jest dla jego członków jasne. - Nie chcemy absolutnie żadnych rozłamów, chcemy być dalej w Prawie i Sprawiedliwości, działać i przynosić wartość dodaną - mówi.

"Rozwój Plus" odpowiedział na ultimatum PiS

Pytany, czy w liście pojawiła się jakakolwiek kompromisowa propozycja, odpowiada, że ta "jest publicznie znana i została oficjalnie przekazana podczas niedawnej wspólnej konferencji prasowej prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego".

- Nasze stowarzyszenie nie pełni i nie będzie pełnić funkcji quasi partyjnej. Nie będzie tworzyć struktur, powoływać pełnomocników powiatowych. Ma być czymś innym jakościowo. Ofertą dla ludzi, którym nie tyle PiS jako PiS, ale w ogóle działalność partyjna nie odpowiada. Dla tych, którzy chcieliby, powiem górnolotnie, zrobić coś dla naszej ojczyzny - mówi.

Stronnicy Mateusza Morawieckiego zapewniają, że chcą wypracować taką ofertę działając w ramach Prawa i Sprawiedliwości.

- Dla mnie jest czymś zupełnie niezrozumiałym, że nagle następuje taki zwrot o 180 stopni i zupełnie niepotrzebne zaognienie sporu. Jeszcze trzy dni temu nie było żadnego problemu i nagle stał się on. Pojawiły się również rozmowy o rozłamie. Po co nam to wszystko? - pyta Marcin Horała.

W środę władze PiS dały działaczom siedem dni na opuszczenie organizacji "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" Jacka Sasina. Ten, już podporządkował się decyzji.

Mateusz Morawiecki przekonuje, że nie zamierza tego zrobić. "W momencie największego kryzysu rządu Tuska, ogromnej liczby afer, zawału służby zdrowia i konfliktów w koalicji, wywołanie wewnętrznego podziału w naszej partii przez wąską grupę intrygantów jest ostatnią rzeczą, której nam potrzeba" - czytamy w jego wpisie w mediach społecznościowych.

"Moja deklaracja jest jasna: chcę pozostać w PiS i chcę rozwijać 'Rozwój Plus'" - dodaje.

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