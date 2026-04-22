W skrócie Premier Donald Tusk opublikował nagranie opisujące swoje plany i zadania na dzień swoich 69. urodzin.

Na nagraniu widoczny był dokument z logiem KPRM i dopiskiem „rekonstrukcja kwiecień '26”, co wywołało spekulacje.

W mediach społecznościowych pojawiły się domysły na temat możliwej rekonstrukcji rządu, jednak rzecznik rządu zaprzeczył takim planom na najbliższy czas.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Kończę dziś 69 lat. Ale ten dzień będzie podobny do każdego innego. Poranna dyszka w Łazienkach, odprawa z najbliższymi współpracownikami, potem z ministrami przed Radą Europejską, raporty służb specjalnych, dokumenty - wyliczał swoje zadania na środę szef rządu.

"Rekonstrukcja kwiecień '26". Tajemniczy napis na nagraniu Tuska

Wiele domysłów wzbudził napis na jednym z dokumentów, przeglądanych przez Donalda Tuska na nagraniu. Oprócz loga KPRM widoczny jest na nim odręczny zapis "rekonstrukcja kwiecień '26".

W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, czy premier przypadkowo ujawnił najbliższe plany, czy to świadome działanie, mające na celu wywołanie publicznej dyskusji.

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o możliwych zmianach w rządzie. Przypomnijmy, posłowie opozycji złożyli wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, który zostanie rozpatrzony najpóźniej na posiedzeniu Sejmu w dniach 28-30 kwietnia.

Rozwiń

W marcu media infromowały, że jeszcze przed wakacjami swoje posady mogą stracić: Barbara Nowacka (minister edukacji narodowej), Marta Cienkowska (minister kultury i dziedzictwa narodowego) i Jolanta Sobierańska-Grenda (minister zdrowia).

Te doniesienia potwierdził również reporter Polsat News Paweł Balinowski. Ostatecznie premier zdementował pojawiające się informacje.

Spekulacje ws. rekonstrukcji rządu. Rzecznik zaprzeczał

W opublikowanym w środę wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" rzecznik rządu przekazał, że w najbliższym czasie nie jest planowana rekonstrukcja rządu.

Próbowaliśmy skontaktować się w celu wyjaśnienia tej sprawy z Adamem Szłapką i szefem KPRM Janem Grabcem. Politycy nie odpowiedzieli na próbę kontaktu.

- Dzisiaj świętujemy urodziny wyjątkowego człowieka. Pan premier kończy 69 lat i dźwiga na barkach bardzo dużą odpowiedzialność. Dba o wolną i demokratyczną Polskę w niezwykle trudnych geopolitycznie czasach - przekazał w rozmowie z Interią europoseł KO Krzysztof Brejza.

Pytany o ewentualną rekonstrukcję dodał: - A to już proszę pytać o to pana premiera. Pan premier ma świetny zmysł polityczny i wie najlepiej jak pokierować rządem.

