Tajemnicze zbrodnie w Bieszczadach. Nieoficjalnie: Zatrzymano Tadeusza P.

Dawid Serafin Polska

Tadeusz P. podejrzewany o udział w kilku zbrodniach sprzed lat został zatrzymany przez śledczych - wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarła Interia. Do zbrodni dochodziło w Bieszczadach. Tadeusz P. usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Nie przyznał się do winy. P. trafił do aresztu tymczasowego. Sprawą od ponad roku zajmowało się Krakowskie Archiwum X.

Zdjęcie Tu potrącony został Edward Kraśnik / INTERIA.PL