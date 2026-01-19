Tajemnicze zaginięcie sprzed lat. Jest nowy apel w sprawie Iwony Wieczorek

Dorota Hilger

Funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji zwrócili się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości kierowcy białego Fiata Cinquecento, który może mieć związek ze sprawą zaginionej w 2010 roku Iwony Wieczorek. "Informacje na temat pojazdu i jego kierowcy mogą pomóc w wyjaśnieniu tajemniczego zaginięcia sprzed 15 lat" - podkreślają funkcjonariusze.

Kobieta w jasnej bluzce trzyma na rękach małego psa rasy Yorkshire Terrier, w tle fragment ulicy sfotografowany przez kamerę monitoringu oraz data.
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja szuka kierowcy białego FiataKSPmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Policjanci z Komendy Stołecznej Policji apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości kierowcy białego Fiata Cinquecento w związku ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek.
  • Pojazd ten był widziany 17 lipca 2010 roku w Gdańsku oraz przemieszczał się w kierunku Rumi, Redy i okolic Pucka.
  • Zaginięcie Iwony Wieczorek pozostaje nierozwiązane od 2010 roku; monitoring zarejestrował ją po raz ostatni w gdańskim Jelitkowie.
Nowy trop w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek pojawił się w czerwcu 2024 roku.

Policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw uzyskali wtedy informacje, że związek z zaginięciem kobiety może mieć kierowca białego Fiata Cinquecento.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Szukają kierowcy Fiata

Pojazd ten był widziany 17 lipca 2010 roku, w dniu zaginięcia kobiety, o godzinie 5:07 w Gdańsku w rejonie Parku Reagana. Przemieszczał się następnie na trasie Rumia, Reda, okolice Pucka.

    "Ponownie apelujemy do każdego, kto ma informacje o wspomnianym samochodzie i jego kierowcy o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi poszukiwania na nr tel. 573-934-910, bądź kontakt z najbliższą jednostką Policji" - podkreślają policjanci.

    Funkcjonariusze dodają, że informacje na temat "pojazdu i jego kierowcy mogą pomóc w wyjaśnieniu tajemniczego zaginięcia sprzed 15 lat".

    Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nierozwiązana sprawa sprzed lat

    Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek to jednak z najgłośniejszych polskich spraw kryminalnych. Kobieta zniknęła bez śladu w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku.

    Wiadomo, że 19-letnia wówczas kobieta tuż po grillu na działce rekreacyjnej udała się ze znajomymi na imprezę do sopockiego klubu. Po opuszczeniu budynku dyskoteki zdecydowała się na samotny powrót do swojego domu w Gdańsku. Znajomi po raz ostatni mieli widzieć ją około godziny 2:50 nad ranem.

    Sylwetka Iwony Wieczorek została zarejestrowana przez kamery monitoringu w kilku miejscach. Po raz ostatni - na deptaku w gdańskim Jelitkowie, około 20 minut od jej domu.

