Tajemnicze zachowanie dzięcioła w Sobiborze. Mieszkańcy zdumieni

Dzięcioły są właśnie w okresie godowym, a charakterystyczny śpiew i jak najdonioślejszy stukot to sposoby na zwabienie samic i zaznaczenie terenu. Sam głos dzięcioła, który określany jest często mianem "chichotu" to niekiedy za mało. By przekonać do siebie partnerkę trzeba także odpędzić innych adoratorów. Do tego właśnie służy ten ikoniczny stukot dziobem o drzewa. Dzięcioł z Sobiboru wykazał się tu szczególną pomysłowością.

"Codziennie o 6 rano". Dzięcioł z Sobiboru jak budzik

- Nasz dzięcioł duży stuka w tę lampę od kilku tygodni - mówi nam Justyna Prędkiewicz, leśnik z Nadleśnictwa w Sobiborze.

- Obserwujemy go od jakiegoś czasu. Stuka codziennie o 6 rano. Co więcej, inny dzięcioł zaczął go ostatnio naśladować - dodaje.

- Nie słyszałam jeszcze czegoś takiego. Ten dzięcioł jest dużo głośniejszy niż inne - mówi nam mieszkanka okolicy.

A wie, o czym mówi, bo sama jest emerytowaną leśniczką z pobliskiego nadleśnictwa. - Ten dzięcioł działa jak budzik, bo zawsze zaczyna stukać o tej samej porze - dodaje.

Dzięcioły chcą stukać jak najgłośniej. "Nie ma w tym przypadku"

Samce mają teraz silną potrzebę zaznaczania swojej obecności i szukają do tego wszelkich sposobów. Są to dość inteligentne ptaki. Ten konkretny musiał zauważyć, że stukanie dziobem o metal daje zaskakujące efekty. Drzew ma w okolicy pod dostatkiem, więc musiała to być świadoma decyzja.

- Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale i nie ma w tym przypadku - mówi Interii prof. Marcin Polak, ornitolog z UMCS.

- Dzięcioły to ptaki, które dobierają się w pary nawet na kilka lat. Zazwyczaj nie zmieniają także miejsca, ale samiec,który stanie przed taką koniecznością z pewnością będzie szukać nowych sposobów na przyciągnięcie uwagi lub przeciwnie, odstraszyć inne samce - dodaje.

Dzięcioł duży to ptak pospolity. Jego populacja nie jest zagrożona, ale nie da się do końca oszacować jego liczebności - mówi się o zakresie od 400 do 800 tysięcy par.

