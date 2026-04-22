Tajemnicze ćwiczenia wojskowe rządu. Enigmatyczny komentarz z Pałacu
Minister sportu Jakub Rutnicki poinformował, że członkowie rządu uczestniczyli we wtorek w ważnych ćwiczeniach wojskowych, w związku z czym posiedzenie zostało odwołane. Rzecznik rządu Adam Szłapka wyjaśnił, że chodzi o realizację ustawy o obronie ojczyzny. W owianych tajemnicą ćwiczeniach miał wziąć udział także prezydent Karol Nawrocki. Rzecznik prezydenta ograniczył się do krótkiego komentarza.
Jako pierwsze o ćwiczeniach z udziałem członków rządu poinformowało radio RMF FM. Szef resortu sportu pokrótce wyjaśnił w wywiadzie dla stacji, dlaczego wtorkowe posiedzenie rządu zostało odwołane.
- Za dużo nie mogę o tym mówić. Miały miejsce bardzo ważne ćwiczenia. Dlatego posiedzenie rządu nie mogło się odbyć. Cały rząd uczestniczył w tych ćwiczeniach. Trwały one od rana do późnych godzin popołudniowych - mówił Rutnicki.
Tajemnicze ćwiczenia wojskowe rządu. "Scenariusze w przypadku różnych zagrożeń"
Jak podkreślił minister sportu, "polski rząd musi być przygotowany" zawsze.
-To są ćwiczenia, które są realizowane od czasu do czasu. Nie możemy o tych ćwiczeniach mówić - dodał minister.
W rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że chodzi o realizację ustawy o obronie ojczyzny. Według informacji RMF FM w ćwiczeniach wspólnie z członkami rządu udział wziął prezydent Karol Nawrocki.
"W specjalnie przygotowanym szkoleniu dla rządu i prezydenta były rozpatrywane scenariusze reakcji w przypadku różnych zagrożeń" - podała rozgłośnia.
Posiedzenie rządu odwołane. W ćwiczeniach wziął udział również prezydent
Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz pytany poinformował, że "Prezydent RP Karol Nawrocki wykonuje swoje konstytucyjne obowiązki, w tym te, które nie są częścią debaty publicznej".
Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny Rada Ministrów wydała w 2022 r. rozporządzenie w sprawie organizacji szkoleń obronnych w państwie. Zgodnie z rozporządzeniem, wyższymi kursami obronnymi objęci są m.in. ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu. Mogą w nich też uczestniczyć posłowie i senatorowie.
Wyższe kursy obronne przewidują zajęcia teoretyczne i praktyczne. Mają one na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami strategicznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i funkcjonowania systemu obronnego państwa, a także nabycie praktycznych umiejętności realizacji zadań obronnych, w tym wynikających z zobowiązań sojuszniczych.
Według informacji PAP ze względu na trwające ćwiczenia innego terminu posiedzenia rządu w tym tygodniu nie będzie.