Jako pierwsze o ćwiczeniach z udziałem członków rządu poinformowało radio RMF FM. Szef resortu sportu pokrótce wyjaśnił w wywiadzie dla stacji, dlaczego wtorkowe posiedzenie rządu zostało odwołane.

- Za dużo nie mogę o tym mówić. Miały miejsce bardzo ważne ćwiczenia. Dlatego posiedzenie rządu nie mogło się odbyć. Cały rząd uczestniczył w tych ćwiczeniach. Trwały one od rana do późnych godzin popołudniowych - mówił Rutnicki.

Tajemnicze ćwiczenia wojskowe rządu. "Scenariusze w przypadku różnych zagrożeń"

Jak podkreślił minister sportu, "polski rząd musi być przygotowany" zawsze.

-To są ćwiczenia, które są realizowane od czasu do czasu. Nie możemy o tych ćwiczeniach mówić - dodał minister.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że chodzi o realizację ustawy o obronie ojczyzny. Według informacji RMF FM w ćwiczeniach wspólnie z członkami rządu udział wziął prezydent Karol Nawrocki.

"W specjalnie przygotowanym szkoleniu dla rządu i prezydenta były rozpatrywane scenariusze reakcji w przypadku różnych zagrożeń" - podała rozgłośnia.

Posiedzenie rządu odwołane. W ćwiczeniach wziął udział również prezydent

Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz pytany poinformował, że "Prezydent RP Karol Nawrocki wykonuje swoje konstytucyjne obowiązki, w tym te, które nie są częścią debaty publicznej".

Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny Rada Ministrów wydała w 2022 r. rozporządzenie w sprawie organizacji szkoleń obronnych w państwie. Zgodnie z rozporządzeniem, wyższymi kursami obronnymi objęci są m.in. ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu. Mogą w nich też uczestniczyć posłowie i senatorowie.

Wyższe kursy obronne przewidują zajęcia teoretyczne i praktyczne. Mają one na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami strategicznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i funkcjonowania systemu obronnego państwa, a także nabycie praktycznych umiejętności realizacji zadań obronnych, w tym wynikających z zobowiązań sojuszniczych.

Według informacji PAP ze względu na trwające ćwiczenia innego terminu posiedzenia rządu w tym tygodniu nie będzie.

