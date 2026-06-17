W skrócie Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała do władz Ekwadoru prośbę o międzynarodową pomoc prawną w sprawie śmierci polskiej aktywistki Moniki Silvy Veras Koniuszek.

Trwa ustalanie okoliczności zgonu kobiety, a rodzina oraz polski konsul przebywają obecnie w Ekwadorze, gdzie otrzymają raport z sekcji zwłok.

Oficjalna przyczyna śmierci nie jest znana, pojawiły się sprzeczne informacje dotyczące możliwych okoliczności zdarzenia, a śledztwo prowadzą zarówno polska, jak i ekwadorska prokuratura.

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"Z aktualnie posiadanych informacji wynika, że na terytorium Republiki Ekwadoru przeprowadzono sekcję zwłok Moniki Silvy Veras Koniuszek. W dniu dzisiejszym członkowie rodziny mają otrzymać wstępny raport dotyczący jej wyników" - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Jak dodała prokurator, w Ekwadorze przebywają obecnie zarówno bliscy kobiety, jak i polski konsul z ambasady w Limie w Peru, który sprawuje nad nimi opiekę konsularną.

Śmierć Polki w Ekwadorze. Prokuratura wnioskuje o pomoc

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, która prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci kobiety, zwróciła się do władz ekwadorskich o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej. Wniosek w tej sprawie jest obecnie tłumaczony na język hiszpański, a następnie "zostanie niezwłocznie przekazany stronie ekwadorskiej drogą dyplomatyczną".

"W odezwie zwrócono się o przekazanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów zgromadzonych w toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Regionu Santa Elena, w szczególności protokołów oględzin miejsca zdarzenia, protokołów przesłuchań świadków oraz opinii biegłych sporządzonych w związku z przeprowadzeniem oględzin i sekcji zwłok. Wystąpiono również o przekazanie zabezpieczonych w sprawie dowodów rzeczowych, w zakresie dopuszczalnym przez prawo Republiki Ekwadoru" - przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego.

Prok. Adamiak poinformowała również, że "z inicjatywy Prokuratury Generalnej Republiki Ekwadoru planowane jest spotkanie w formie wideokonferencji z udziałem prokuratorów polskich i ekwadorskich, poświęcone omówieniu dotychczasowych ustaleń oraz okoliczności związanych z postępowaniami prowadzonymi w obu państwach".

Tajemnicza śmierć polskiej aktywistki. Nagłaśniała korupcję w kręgach władz

Monika Silva Koniuszek była mieszkającą w Ekwadorze aktywistką i prezeską fundacji La Integridad. Kobieta miała w ramach swojej działalności zgłaszać przypadki korupcji władz w prowincji Santa Elena.

8 czerwca została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita. Lokalne media przypominały wtedy, że Polka już wcześniej informowała, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie.

Obecnie nieznana jest oficjalna przyczyna śmierci kobiety. W sprawie pojawiało się wiele sprzecznych informacji. Początkowo wskazywano na to, że Koniuszek odebrała sobie życie. Lokalna policja informowała, że na szyi Polki znaleziono "ślady wiązania". Ekwadorskie media twierdziły z kolei, że na głowie Moniki Silvy Koniszek znaleziono ranę, którą ktoś miał jej zadać przed śmiercią.

W sprawie śledztwo prowadzą zarówno prokuratura polska jak i ekwadorska. Obie będą starały się wyjaśnić, jaka była przyczyna zgonu kobiety.





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