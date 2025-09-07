Dawid Mysior, prowadzący kanał "Sprawki okiem katolika" na YouTubie, zapytałGrzegorza Brauna o powód noszenia przez niego czarnej opaski na jednym oku. - Odkleiło się, odkleiło się oczko temu misiu (...) tak jakby ekran się oderwał - wyznał mu polityk.

Jak tłumaczył, stało się tak "bez żadnej akcji, sytuacji, żadnego zdarzenia konkretnego". - Po prostu się czasem tak weźmie i oderwie - mówił.

Grzegorz Braun z czarną opaską na jednym oku

- Poddałem się grzecznie, w sposób zdyscyplinowany badaniu, diagnozowaniu. Poddałem się też operacji, która miała tę rzecz jakoś tam naprawić. Nie naprawiła, więc trzeba się oswajać ze stanem, który zaistniał. Ale tak jak też internet podchwytuje: wśród ślepców jednooki królem - mówił.

Prowadzący wspomniał, że słyszał o próbach namowy polityka do podjęcia dalszych prób leczenia. - A może się już napatrzyłem i jakoś trzeba się z tym oswoić - odpowiedział mu Braun.

W rozmowie pojawił się także temat memów, które zalały polski internet po pierwszym publicznym wystąpieniu Grzegorza Brauna w europarlamencie z czarną opaską na oku. Internauci przedstawiali go m.in. jako Terminatora albo pirata z papugą na ramieniu.

- Za każdym razem właśnie już się zdaje, że wszystko widzieliśmy, a jednak internet i twórczość rodaków w tej dziedzinie mnie naprawdę szczerze rozbawia - powiedział Braun.

