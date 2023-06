Tadeusz Cymański odchodzi z Suwerennej Polski. "Nie zmieniam frontu"

O swojej decyzji Tadeusz Cymański poinformował w czwartek rano w rozmowie z gazeta.pl. W piątek ma złożyć akcesję do Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł był już członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości w latach 2002-2011. Do Solidarnej Polski dołączył w 2012 roku, ale nie stał się członkiem nowej partii - Suwerennej Polski, która zajęła miejsca poprzedniej formacji.

Jego decyzję po powołaniu Suwerennej Polski pod koniec maja komentował szef partii Zbigniew Ziobro.

- Są posłowie PiS, którzy zapewne chętnie by przeszli do nas. Mogą znaleźć się posłowie w Suwerennej Polsce, którzy chcieliby przejść do PiS. Nie mogę tego wykluczyć - mówił wówczas minister sprawiedliwości.

- Tadeusz Cymański znany jest z wrażliwości społecznej i zdaje sobie sprawę, że jeśli nie odwrócimy tych decyzji, które pan premier podjął na szczycie w Brukseli w grudniu 2020 r., to będzie to oznaczało pogorszenie sytuacji życiowej milionów Polaków oraz ubóstwa setek tysięcy Polaków. Rozumiem, że to jest temat, który nie daje spać Tadeuszowi Cymańskiemu, a nie kwestie partykularne, związane ze znalezieniem się na takiej a nie innej liście wyborczej - dodał Ziobro.

Tadeusz Cymański odchodzi z Suwerennej Polski. Chce dołączyć do PiS

Pod koniec maja w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News mówił, że mniej identyfikuje się z Suwerenną Polską, niż Solidarną Polską, którą zakładał.

- Jest jeden front, jest PiS - hegemon i jest obecnie Suwerenna. Moje dziecko, Solidarna Polska, skończyła swój byt i jest coś nowego. Od razu mówię, że nawet jeśli będzie jakaś zmiana, to będzie to zmiana pozycji strzeleckich, a nie frontu - stwierdził poseł.

Pytany o polityczną przyszłość, polityk odpowiedział, że "nigdy nie zdradzi Zbigniewa Ziobry". - Jeżeli miałbym jakiekolwiek decyzje podjąć, to najpierw poszedłbym z tym do niego. Ziobro nie może dowiedzieć się o tym z telewizji. Myślę, że w ciągu najbliższych dni się spotkamy - tłumaczył Cymański.