Ta pomoc to nawet 10 tys. złotych. Na złożenie wniosku masz siedem dni

Pomoc suszowa 2022 została wprowadzona przez rząd, aby zminimalizować straty w gospodarstwach spowodowane letnimi upałami . Brak wody był odczuwalny w całym kraju, jednak szczególnie mocno dał się we znaki mieszkańcom Lubelszczyzny, Podkarpacia i Dolnego Śląska.

Jeszcze przez tydzień Polacy mają możliwość, aby składać wnioski o dotacje klęskowe dla rolników i ich rodzin w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie finansowe może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Warto więc zainteresować się tym, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o pomoc suszową.

Pomoc suszowa 2022 nie dla kawalerów. Kto może się o nią ubiegać?

Od 17 października trwa nabór wniosków o pomoc suszową 2022 dla gospodarstw rolniczych. O dofinansowanie mają prawo ubiegać się rodziny zagrożone utratą płynności finansowej w związku ze szkodami w uprawach spowodowanymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi od 31 marca do 30 września.

Jest jednak kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby komisja przyznała pomoc suszową:

dany rolnik odnotował w swoim gospodarstwie straty spowodowane suszą

minimum jedna osoba z rodziny, która ubiega się o wsparcie, prowadzi gospodarstwo rolne (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym),

co najmniej jedna osoba z tej rodziny posiada ważny numer identyfikacyjny, zgodnie z trybem przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

dane gospodarstwo zamieszkują osoby pozostające w faktycznym związku.

Tegoroczne wsparcie nie przysługuje niestety samotnym rolnikom ani osobom żyjącym na tak zwaną "kocią łapę" z uwagi na brak wystarczających środków.



Ile wynosi pomoc suszowa dla rolników? Nawet 10 tysięcy złotych

Pomoc suszowa 2022 dla pojedynczej rodziny może wynieść od 5 do maksymalnie 10 tysięcy złotych w zależności od wielkości szkód spowodowanych negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

10 tysięcy złotych - mogą otrzymać rodziny, które w wyniku gradu, silnego deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, powodzi, pioruna, obsunięcia się ziemi czy lawiny odnotowały straty większe niż 30 procent średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

5 tysięcy złotych - należy się natomiast gospodarstwom w których straty te wynoszą nie więcej niż 30, a nie mniej niż 1 procent średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Na tegoroczną pomoc dla rolników rząd przeznaczył w sumie 450 mln złotych, jednak jeśli okaże się, że potrzebna kwota przekracza tę sumę, to "do obliczenia wysokości wsparcia będzie stosowany współczynnik korygujący".

Jeżeli dana rodzina posiada dwa protokoły oszacowania szkód, to pomoc suszową przyznaje się w wysokości wyższej stawki.

Co trzeba zrobić, żeby dostać pomoc suszową 2022?

Aby otrzymać od 5 do 10 tysięcy złotych rekompensaty wniosek o pomoc suszową ( dostępny do pobrania tutaj ) trzeba złożyć najpóźniej do 15 listopada.

Dokumenty muszą zostać dostarczone do biur powiatowych ARiMR wraz z kopią protokołu oszacowania szkód, który można było uzyskać do 31 października. Potrzebna jest ponadto zgoda współwłaścicieli gospodarstwa rolnego, aby ubiegać się o wsparcie.

Wypełnione wnioski o pomoc suszową można zanieść bezpośrednio do placówek oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Istnieje jednak również możliwość wysłania wniosku o pomoc suszową 2022 pocztą lub online przez platformę ePUAP .

