Szymon Szynkowski vel Sęk odebrał akt zaprzysiężenia na członka Rady Ministrów z rąk Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się w Belwederze.

- Przede wszystkim gratuluję. Jest to objęcie bardzo ważnej teki w rządzie. Jest ona zwiazana z wielką odpowiedzialnością. To zadanie trudne, ale absolutnie leżące w obrębie pańskich, niewątpliwych, wielkich, wykazanych kompetencji. Dziękuję, że pan minister tego zadania się podjął. Dziękuje premierowi za ten wybór. jestem przekonany, że to wybór bardzo dobry - mówił prezydent Andrzej Duda.



Podkreślił, że Szynkowski vel Sęk ma doświadczenie w polityce międzynarodowej, które zdobył m.in podczas pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Mówił o tym, że "w gestii pana ministra leżały m.in relacje polsko-niemieckie". - Doskonale wiemy, że w ramach Unii Europejskiej to Republika Federalna Niemiec, nasz największy partner, a zarazem sąsiad, jest właśnie tym państwem, które pełni rolę szczególną. Stąd uważam, ze ten wybór jest znakomity - mówił.

Reklama

- Znam pańską determinację w prowadzeniu polskich spraw. To dla mnie fundamentalnie ważne, żeby rozumieć naszą pozycję w Europie i jej znaczenie, z pełnym rozsądkiem i umiarkowaniem, ale jednocześnie z godnością. Bez żadnych kompleksów. Wiem, że Rzeczpospolita Polska może na pana liczyć - dodał prezydent.

Zdaniem prezydenta "Polska będzie dobrze reprezentowana", a w ramach "polskich interesów będzie realizowane maksimum".

Konrad Szymański ustępuje. Szymon Szynkowski vel Sęk nowym ministrem ds. UE

O dymisji Konrada Szymańskiego jako pierwsza, w środę 12 października, informowała Interia.

- Przez długi czas zabiegałem o to, żeby doprowadzić do deeskalacji pewnych sporów i w wielu sprawach się to udawało. Natomiast ten zasadniczy spór natrafia cały czas na różnego typu blokady tak w Polsce jak i w Brukseli. Myślę, że nowe otwarcie, także personalne być może temu pomoże - powiedział Konrad Szymański w Polsat News, komentując powody odejścia z rządu.

Szymon Szynkowski vel Sęk ministrem ds. UE. Zapowiedź premiera

Informację o tym, że to Szynkowski vel Sęk będzie pełnił nową rolę, również w środę przekazał premier Mateusz Morawiecki. - Na stanowisku ministra ds. Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego zastąpi Szymon Szynkowski vel Sęk - zapowiedział szef rządu na antenie radiowej "Trójki".

Tym samym premier potwierdził wcześniejsze ustalenia Interii. Poza Szynkowskim kandydatem na stanowisko Szymańskiego miał być jeszcze wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Czytaj też: Konrad Szymański odchodzi z rządu. Dwóch możliwych następców