W skrócie Włodzimierz Czarzasty przeprosił Szymona Hołownię za brak głosu przy wyborze na wicemarszałka Sejmu.

Czarzasty tłumaczył się zagubieniem i faktem, że głosował po raz pierwszy w tej roli.

W głosowaniu Hołownia uzyskał poparcie większości posłów z różnych ugrupowań. Większość posłów PiS wstrzymała się od głosu.

Włodzimierz Czarzasty (Lewica) został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, który od teraz będzie wicemarszałkiem Sejmu.

Podczas wyboru Hołowni na wicemarszałka Czarzasty wstrzymał się od głosu.

Na początku czwartkowych obrad Sejmu, Czarzasty powiedział, że nie zagłosował na Hołownię, ponieważ "w ogóle nie nacisnął przycisku".

Włodzimierz Czarzasty przeprasza Szymona Hołownię

- Chciałem przeprosić Szymona Hołownię, w ostatnim głosowaniu jak wybieraliśmy go na wicemarszałka nie zagłosowałem na niego, w ogóle nie nacisnąłem przycisku. Dlatego, że robiłem to po raz pierwszy i po prostu się pogubiłem, Szymon, przepraszam - powiedział Czarzasty.

Za wyborem Hołowni głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymało się 162. Hołownię poparło 153 posłów klubu KO (przeciw była Magdalena Filiks), 31 posłów PSL, 30 posłów Polski 2050 i 20 posłów Lewicy.

Hołownię poparło też 12 posłów Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 2 posłów niezrzeszonych.

157 posłów PiS wstrzymało się od głosu, pięcioro posłów tej formacji poparło kandydaturę Hołowni (Zbigniew Chmielowiec, Maria Kurowska, Marek Suski, Wojciech Szarama, Robert Telus), przeciw było 13. Natomiast 3 posłów koła Konfederacja Korony Polskiej i 2 posłów niezrzeszonych wstrzymało się od głosu.

