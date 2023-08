"Szymon, po co?". Kołodziejczak odgryza się Hołowni

- Można się pięknie różnić, ale można mieć też wspólne sprawy do załatwienia . I te sprawy załatwimy. A rolnictwo dla mnie to jest temat priorytetowy - bronił przedwyborczego sojuszu z KO Kołodziejczak.

"Kołodziejczak nie przeszedł testu uczciwości"

- Dla nas w Trzeciej Drodze był to partner nieprzewidywalny, że nie chcieliśmy tego ryzykować . Jak się idzie na mecz o wszystko to się bardzo pilnuje składu reprezentacji i bardzo się pilnuje tego, żeby się znaleźli w niej tylko zawodnicy, którzy są sprawdzeni - przekonywał Hołownia . Były dziennikarz ocenił, że Kołodziejczak przyniesie zaledwie " kilkanaście tysięcy głosów liście KO i nic więcej ".

Te wypowiedzi nie spodobały się Michałowi Kołodziejczakowi. "To, że start mój i ludzi AgroUnii z list Koalicji Obywatelskiej będzie atakować TVP Info oraz PiS - tego się spodziewałem. Ale że Szymon Hołownia i środowisko Polski 2050 walą jakimiś politycznymi leżakami w opozycję... to daje do zastanowienia. Szymon, po co? - pyta na Twitterze lider Agrounii.