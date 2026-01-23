Za tydzień w Polsce 2050 drugie podejście do drugiej tury wyborów na przewodniczącą partii, lecz oczy są teraz zwrócone w kierunku Szymona Hołowni, który z funkcji szefa formacji zamierza odejść. Jednak były marszałek Sejmu wysyła sprzeczne sygnały i nie wiadomo, czy to, co mówił w środę, w piątek jest jeszcze aktualne.

Autorzy "Politycznego WF-u" - Marcin Fijołek oraz Łukasz Szpyrka - wiedzą jednak, jaki najbardziej prawdopodobny scenariusz leży na stole, jeśli chodzi o przyszłość Hołowni. Dziennikarze nazywają go wręcz "opcją atomową", jaka zrealizować się ma w ciągu najbliższych dni.

"Polityczny WF": Szymon Hołownia i jego opcja atomowa. Wyjdzie z Polski 2050?

- Jak usłyszałem od jednej z osób, która bardzo blisko współpracuje z Hołownią od lat na poziomie środowiska partyjnego, ta opcja polega na wyjściu z partii i być może parlamentarnego klubu Polski 2050. Po prostu podpaleniu tego totalnie na koniec, jeśli chodzi o formację. Hołownia jest zdeterminowany, by takiej opcji atomowej użyć. Co wtedy zostanie z Polski 2050? Zapewne nic, zgliszcza - ale taki scenariusz jest - powiedział Marcin Fijołek w podcaście Interii.

A jak przyznał Łukasz Szpyrka, choć on sam nie wyobraża sobie na dzisiaj spektakularnego wyjścia Hołowni z założonej przez niego partii, tak posłowie, z którymi rozmawia, taką sytuację są już tak. - Oni mówią, że szczególnie w ostatnim czasie były marszałek Sejmu stał się politykiem niestabilnym, działającym pod wpływem emocji (...). Jego koleżanki i koledzy odczytują to jako niestabilne zachowanie lidera - nie wiadomo, jaki będzie jego następny krok - dodał.

Reporter Interii również słyszał, że odcięcie się od Polski 2050 w wykonaniu Hołowni "jest bardzo prawdopodobne", lecz klubu opuszczać by nie chciał. - Jak to będzie w praktyce wyglądało, tego nie jestem w stanie nakreślić precyzyjnie, szczegóły mogą ulec zmianie. Ale z tego, co słyszałem, klamka zapadła i odwrotu nie będzie - nadmienił Marcin Fijołek.

Wrze w Polsce 2050. Hołownia rozczarowany postawą Pełczyńskiej-Nałęcz

Co więcej, Hołownia jest rozczarowany Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, a w partyjnej układance - pierwszą wiceprzewodniczącą i rywalką Pauliny Hennig-Kloski o posadę szefa Polski 2050.

- Kiedy obie panie weszły do drugiej tury wyborów (wewnętrznych - red.), był pomysł, aby je zresetować - przypomniał prowadzący "Graffiti" w Polsat News, uściślając, że Hołownia taką ideę stawiał na obradach Rady Krajowej formacji.

Kandydatki na przewodniczącą nie chcą jednak rezygnować. - Pełczyńska-Nałęcz czuła na plecach oddech Hołowni. Jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy namaszczał ją na nowego lidera Polski 2050, to ona była pewna siebie. Wiedziała, w którą stronę chce iść i czuła, że ma wsparcie Hołowni - skwitował reporter Interii Łukasz Szpyrka.

Założyciel partii, pytany w Polsat News, czy "opcja atomowa" wchodzi w grę, odparł: - Zobaczymy co przyniosą wybory. Dzisiaj nie przesądzam tego ani w jedną, ani w drugą stronę.

W "Politycznym WF-ie" również o pułapce, jaką rząd zastawił na prezydenta Karola Nawrockiego w związku z Radą Pokoju Donalda Trumpa, a także o kwestii Grenlandii i wysłania tam polskich wojsk. W jaki sposób Władysław Kosiniak-Kamysz przekonał Donalda Tuska, że nie warto słać naszych mundurowych na największą wyspę świata, by pokazać, co sądzimy o zakusach prezydenta USA?

