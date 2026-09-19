"Czy chciałbyś, żeby Szymon Hołownia wszedł do rządu" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla Onetu.

Szymon Hołownia mógłby wejść do rządu? Większość respondentów przeciwko

Jak wynika z badania, takie rozwiązanie popiera 23,1 proc. respondentów. Z kolei ponad połowa, czyli 56 proc. ankietowanych nie widzi dla byłego marszałka Sejmu miejsca w rządzie.

Opinii w tej sprawie nie ma 20,9 proc. zapytanych osób.

Hołownia w rządzie? Najwięcej zwolenników wśród najmłodszych

Przy uwzględnieniu podziału na płeć z sondażu wynika, że wejście Hołowni do rządu popiera nieco więcej mężczyzn (23,5 proc.) niż kobiet (22,8 proc.).

Kiedy natomiast uwzględniany jest wiek respondentów, najmniej zwolenników byłego marszałka w rządzie jest w grupie osób powyżej 50. roku życia. 18,1 proc. ankietowanych w tej grupie popiera wstąpienie Hołowni do rządu.

By Hołownia wszedł do rządu, chce 28,1 proc. w przedziale 35-49 lat oraz 24,2 proc. w przedziale 25-34 lat.

Najwięcej zwolenników wejścia polityka do rządu jest wśród osób poniżej 25 lat - 29,3 proc.

Szymon Hołownia nowym szefem klubu Polski 2050

W czwartek po rezygnacji Pawła Śliza Szymon Hołownia został nowym szefem klubu Polski 2050. Decyzja parlamentarzystów zapadła jednogłośnie.

Wcześniej Hołownia przestał pełnić funkcję przewodniczącego Polski 2050. We wrześniu 2025 roku były marszałek Sejmu ubiegał się o funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Ostatecznie stanowisko to objął były prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih.

W listopadzie 2025 Hołownia, zgodnie z umową koalicyjną i wielokrotnie powtarzanymi deklaracjami, zrzekł się stanowiska marszałka Sejmu, a jego miejsce w fotelu marszałka zajął lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Hołownia został wybrany wicemarszałkiem.

Po styczniowych wyborach w Polsce 2050 przewodniczącą ugrupowania została minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W połowie lutego w formacji doszło do rozłamu, w wyniku którego minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie, tworząc nowy klub parlamentarny Centrum.

Szymon Hołownia w Watykanie? Ma ubiegać się o stanowisko ambasadora

Hołownia zaprzecza, by chciał wejść do rządu. - Mówię jasno i wyraźnie. Nie zabiegam o to, nie proszę o to, nie załatwiam sobie tego. Jeżeli taki projekt się zepnie w całość, to nie odmówię - podkreślał w rozmowie z TVN24. Dodał jednak, że w tej sprawie miały miejsce "rozmowy sondujące".

Według Onetu Hołowni w rządzie nie chce sam premier Donald Tusk. W tym kontekście pojawiły się głosy, że były marszałek Sejmu mógłby objąć inną funkcję. Dyskusja na ten temat rozgorzała już jesienią ubiegłego roku. Rozmówcy Onetu z koalicji twierdzą, że Hołownia chciałby zostać ambasadorem Polski przy Stolicy Apostolskiej.

Polska 2050 to partia centrowa, którą Hołownia powołał po zajęciu trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich w 2020 roku - uzyskał on wówczas 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia wystartowała w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym jako Trzecia Droga, która uzyskała 14,4 proc. głosów. W wyborach prezydenckich w maju 2025 roku Hołownia uzyskał piąte miejsce z wynikiem 4,99 proc. Trzecią Drogę rozwiązano w czerwcu 2025 roku.



