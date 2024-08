- To, co było główną osią tego spotkania, dotyczyło budżetu. W przyszłym tygodniu ruszają prace nad przygotowaniem ustawy budżetowej - powiedział Szymon Hołownia po rozmowach liderów koalicji, do których doszło w czwartek wieczorem. Marszałek Sejmu dodał, że dotyczyły one też "spraw związanych z bezpieczeństwem państwa".