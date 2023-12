Szymon Hołownia został zapytany przez "Rzeczpospolitą" o to, jakie zmiany chce wprowadzić przez najbliższe dwa lata piastowania urzędu i jak zostanie zmieniony regulamin Sejmu.

Szymon Hołownia o TVP: Jest kilka wariantów

Pytany, czy "nie będzie wahnięcia w drugą stronę", marszałek Sejmu powiedział, że dopóki on i Polska 2050 będą mieli coś do powiedzenia w tej sprawie, będą robić wszystko, żeby i w spółkach Skarbu Państwa, i w mediach publicznych "tego politycznego wahnięcia nie było".

- Wejście teraz wprost w kalosze PiS to byłoby prymitywne traktowanie demokracji, co zemściłoby się w połowie kadencji . Ludzie zagłosowali za zmianą dużo większą niż wyrzucenie z siodła władzy Kaczyńskiego - ocenił.

Aborcja. Szymon Hołownia chce referendum

Pytany, czy w Sejmie zostanie podniesiona kwestia aborcji , opowiedział: "tym tematem będziemy musieli się zająć". - Mamy już w Sejmie w opracowaniu dwa projekty ustaw, które złożyła Lewica w tej sprawie. One są w tej chwili w konsultacjach - wyjaśnił.

- Będziemy szli każdy własną drogą. W poczuciu odpowiedzialności, też pewnie konsultując ze sobą swoje kroki, żeby nie doprowadzić do jeszcze większego nieszczęścia. W tej sprawie każdy z nas ma swoje jasne stanowisko i nikt go od wyborów nie zmienił - wyjaśnił marszałek Sejmu.

Pytany, jak powinno brzmieć to pytanie referendalne, odpowiedział, że powinno to zostać ustalone "wspólnie, w panelu obywatelskim".

- Panel obywatelski, mam nadzieję, zaczniemy uruchamiać przy Sejmie w przyszłym roku. Zaproszę do współpracy przy tym najlepszych w Polsce specjalistów od partycypacji obywatelskiej - wyjaśnił.

Związki partnerskie. Marszałek Sejmu może je poprzeć

- Jeżeli go zobaczę, to oczywiście nadam mu bieg. On też pewnie nie będzie projektem rządowym - mówił. - Natomiast ja z przyjemnością za takim projektem zagłosuję, jeżeli się w Sejmie znajdzie - zapewnił Szymon Hołownia.