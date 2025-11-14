W skrócie Szymon Hołownia znalazł się na krótkiej liście kandydatów na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Polskie MSZ wspiera Hołownię w jego kandydaturze, finansując zagraniczne podróże związane z lobbingiem.

Polityk nie był zainteresowany stanowiskiem ambasadora; wzrosły też jego szanse na objęcie funkcji komisarza ONZ.

Szymon Hołownia podpisał w czwartek rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Wybór nowego ma odbyć się na najbliższym posiedzeniu niższej izby, które rozpoczyna się 18 listopada.

Szymon Hołownia komisarzem ONZ? Są nowe doniesienia

Pod koniec września polityk poinformował o złożeniu aplikacji w naborze na funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Poza nim o to stanowisko ubiegają się m.in. stały przedstawiciel Turcji przy ONZ czy obecna mer Paryża.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma finansować podróże Szymona Hołowni, w trakcie których będzie on lobbował poza granicami Polski na rzecz swojej kandydatury.

Jeśli jednak nie uda mu się objąć stanowiska w ONZ, rząd nie zamierza zabiegać o inne stanowisko dla Hołowni.

"Nie deklarował chęci starania się o stanowisko ambasadora"

Jak zaznaczają źródła dyplomatyczne, polityk nie deklarował chęci starania się o stanowisko ambasadora w jakimkolwiek kraju, są też wątpliwości, czy taka funkcja byłaby odpowiednia dla jego ambicji.

Hołownia ocenił niedawno, że jego szanse na zostanie Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców znacząco wzrosły; podkreślał, że kolejne państwa deklarują poparcie dla jego kandydatury.

