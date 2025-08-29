Szykuje się wymagający weekend. Jeden dzień zdecydowanie się wyróżni

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Po upalnym i burzowym piątku w weekend nie odpoczniemy. Znowu zrobi się mokro, a w wielu miejscach będzie słychać grzmoty. Deszcze, burze i silny wiatr będą nam towarzyszyć do końca tygodnia. W sobotę na wschodzie może jeszcze być upalnie, jednak w niedzielę zrobi się wyraźnie chłodniej.

W sobotę i niedzielę nad Polską utrzymają się deszcze i burze. W pierwszej połowie weekendu będzie jeszcze upalnie
W sobotę i niedzielę nad Polską utrzymają się deszcze i burze. W pierwszej połowie weekendu będzie jeszcze upalniePAP/Grzegorz Momot/IMGWmateriał zewnętrzny

Koniec tygodnia upłynie pod znakiem wyraźnego pogorszenia pogody. Po kilku spokojniejszych dniach do Polski wróciły burze, które w piątek koncentrują się na zachodnich regionach kraju. Na wschodzie panuje upał. Obu tych zjawisk nie zabraknie w pierwszej połowie weekendu - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda w sobotę się nie uspokoi. Upały i burze zostają w Polsce

Z dwóch ostatnich dni weekendu bardziej wymagająca może się okazać sobota. Będzie to pochmurny dzień, z przelotnymi opadami deszczu w praktycznie całym kraju. Najsłabiej padać będzie na północnym zachodzie i południowym wschodzie.

Z upływem czasu z południa na północ będzie się przemieszczać strefa burz z mocniejszym deszczem, do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnym gradem oraz podmuchami wiatru do około 70 km/h. Miejscami może spaść do 40 litrów deszczu.

Burze w sobotę swoim zasięgiem może objąć większość kraju, a najsilniejsze mogą się pojawić nad obszarem rozciągającym się od Opolszczyzny, Śląska i Małopolski na południu przez Ziemię Świętokrzyska, Łódzką, Mazowsze i Kujawy po Pomorze i Warmię na północy.

Prognoza opadów dla Polski pokazująca intensywny front burzowy w kształcie pionowego pasa przebiegającego przez południową i centralną część kraju, oznaczony jaskrawymi kolorami, z wartościami natężenia opadu podanymi w legendzie.
W sobotę burz można się spodziewać w większości kraju - wynika z prognoz IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Mimo wymagających warunków wciąż będzie dość ciepło, a miejscami upalnie. Na północy, zachodzie i miejscami w centrum będzie do 23-24 st. C, zaś na południowym wschodzie synoptycy spodziewają się do 29-30 stopni. Nad samym morzem nie będzie więcej niż 19-22 st. C.

Kolorowa mapa Polski przedstawiająca prognozowane temperatury powietrza na wysokości 2 metrów, z najwyższymi wartościami do 34°C na wschodzie kraju i niższymi temperaturami na zachodzie.
Sobota może być trzecim dniem obecnej fali upałów. Najgoręcej będzie na południowym wschodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

Deszcze i burze utrzymają się dłużej, jednak możliwe, że pogoda w drugiej połowie tygodnia będzie spokojniejsza.

Zobacz również:

Burze i upały w piątek opanują praktycznie całą Polskę. W każdym z województw obowiązuje alert pogodowy pierwszego lub drugiego stopnia
Polska

Na zewnątrz nie będzie bezpiecznie. W każdym województwie groźne zjawisko

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    W niedzielę jedno zagrożenie zniknie

    Noc z soboty na niedzielę może być nieprzyjemna, ze względu na burze, które będą aktywne w pasie ciągnącym się od Podlasia przez Mazowsze po Małopolskę.

    W niedzielę nieco pogodniej będzie na zachodzie i tam dzień może być suchy. W pozostałej części kraju wciąż panować będzie jednak spore zachmurzenie. Na północy, w centrum Polski, wschodzie oraz na południowym wschodzie popada przelotny deszcz.

    Burze mogą występować lokalnie rano na północnym wschodzie, a potem na południowym wschodzie Polski.

    Wciąż będzie ciepło, ale już nie upalnie. Maksymalne temperatury zanotujemy na południowym wschodzie: do 26-27 stopni Celsjusza. Na północy termometry pokażą 22-23 stopnie, a najchłodniej będzie nad morzem oaz na Podhalu, gdzie będzie około 20 st. C.

    Mapa temperatury powietrza w Polsce i krajach ościennych z wyraźnym gradientem cieplnym. Najwyższe temperatury, sięgające 30°C, występują we wschodniej części kraju i na terenie Ukrainy, podczas gdy na zachodzie wartości są niższe, około 22–26°C. Kolor...
    Niedziela będzie spokojniejsza oraz chłodniejsza od soboty. Na ten dzień synoptycy IMGW nie prognozują upałówWXChartsmateriał zewnętrzny

    Wiatr przeważnie będzie słaby, jednak podczas burz jego porywy mogą osiągać do około 60 km/h.

    Zobacz również:

    Pogoda 1 września może być ciepła, ale deszczowa. Cały miesiąc może być cieplejszy niż zazwyczaj
    Polska

    Wiemy, jak zacznie się wrzesień. Potem pogoda może zaskoczyć

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Trump zapowiada cła za podatek cyfrowy. Gawkowski: To jest takie straszeniePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze