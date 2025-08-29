Koniec tygodnia upłynie pod znakiem wyraźnego pogorszenia pogody. Po kilku spokojniejszych dniach do Polski wróciły burze, które w piątek koncentrują się na zachodnich regionach kraju. Na wschodzie panuje upał. Obu tych zjawisk nie zabraknie w pierwszej połowie weekendu - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda w sobotę się nie uspokoi. Upały i burze zostają w Polsce

Z dwóch ostatnich dni weekendu bardziej wymagająca może się okazać sobota. Będzie to pochmurny dzień, z przelotnymi opadami deszczu w praktycznie całym kraju. Najsłabiej padać będzie na północnym zachodzie i południowym wschodzie.

Z upływem czasu z południa na północ będzie się przemieszczać strefa burz z mocniejszym deszczem, do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnym gradem oraz podmuchami wiatru do około 70 km/h. Miejscami może spaść do 40 litrów deszczu.

Burze w sobotę swoim zasięgiem może objąć większość kraju, a najsilniejsze mogą się pojawić nad obszarem rozciągającym się od Opolszczyzny, Śląska i Małopolski na południu przez Ziemię Świętokrzyska, Łódzką, Mazowsze i Kujawy po Pomorze i Warmię na północy.

W sobotę burz można się spodziewać w większości kraju - wynika z prognoz IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Mimo wymagających warunków wciąż będzie dość ciepło, a miejscami upalnie. Na północy, zachodzie i miejscami w centrum będzie do 23-24 st. C, zaś na południowym wschodzie synoptycy spodziewają się do 29-30 stopni. Nad samym morzem nie będzie więcej niż 19-22 st. C.

Sobota może być trzecim dniem obecnej fali upałów. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie WXCharts materiał zewnętrzny

Deszcze i burze utrzymają się dłużej, jednak możliwe, że pogoda w drugiej połowie tygodnia będzie spokojniejsza.

W niedzielę jedno zagrożenie zniknie

Noc z soboty na niedzielę może być nieprzyjemna, ze względu na burze, które będą aktywne w pasie ciągnącym się od Podlasia przez Mazowsze po Małopolskę.

W niedzielę nieco pogodniej będzie na zachodzie i tam dzień może być suchy. W pozostałej części kraju wciąż panować będzie jednak spore zachmurzenie. Na północy, w centrum Polski, wschodzie oraz na południowym wschodzie popada przelotny deszcz.

Burze mogą występować lokalnie rano na północnym wschodzie, a potem na południowym wschodzie Polski.

Wciąż będzie ciepło, ale już nie upalnie. Maksymalne temperatury zanotujemy na południowym wschodzie: do 26-27 stopni Celsjusza. Na północy termometry pokażą 22-23 stopnie, a najchłodniej będzie nad morzem oaz na Podhalu, gdzie będzie około 20 st. C.

Niedziela będzie spokojniejsza oraz chłodniejsza od soboty. Na ten dzień synoptycy IMGW nie prognozują upałów WXCharts materiał zewnętrzny

Wiatr przeważnie będzie słaby, jednak podczas burz jego porywy mogą osiągać do około 60 km/h.

