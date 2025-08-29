Szykuje się wymagający weekend. Jeden dzień zdecydowanie się wyróżni
Po upalnym i burzowym piątku w weekend nie odpoczniemy. Znowu zrobi się mokro, a w wielu miejscach będzie słychać grzmoty. Deszcze, burze i silny wiatr będą nam towarzyszyć do końca tygodnia. W sobotę na wschodzie może jeszcze być upalnie, jednak w niedzielę zrobi się wyraźnie chłodniej.
Koniec tygodnia upłynie pod znakiem wyraźnego pogorszenia pogody. Po kilku spokojniejszych dniach do Polski wróciły burze, które w piątek koncentrują się na zachodnich regionach kraju. Na wschodzie panuje upał. Obu tych zjawisk nie zabraknie w pierwszej połowie weekendu - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Pogoda w sobotę się nie uspokoi. Upały i burze zostają w Polsce
Z dwóch ostatnich dni weekendu bardziej wymagająca może się okazać sobota. Będzie to pochmurny dzień, z przelotnymi opadami deszczu w praktycznie całym kraju. Najsłabiej padać będzie na północnym zachodzie i południowym wschodzie.
Z upływem czasu z południa na północ będzie się przemieszczać strefa burz z mocniejszym deszczem, do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnym gradem oraz podmuchami wiatru do około 70 km/h. Miejscami może spaść do 40 litrów deszczu.
Burze w sobotę swoim zasięgiem może objąć większość kraju, a najsilniejsze mogą się pojawić nad obszarem rozciągającym się od Opolszczyzny, Śląska i Małopolski na południu przez Ziemię Świętokrzyska, Łódzką, Mazowsze i Kujawy po Pomorze i Warmię na północy.
Mimo wymagających warunków wciąż będzie dość ciepło, a miejscami upalnie. Na północy, zachodzie i miejscami w centrum będzie do 23-24 st. C, zaś na południowym wschodzie synoptycy spodziewają się do 29-30 stopni. Nad samym morzem nie będzie więcej niż 19-22 st. C.
Deszcze i burze utrzymają się dłużej, jednak możliwe, że pogoda w drugiej połowie tygodnia będzie spokojniejsza.
W niedzielę jedno zagrożenie zniknie
Noc z soboty na niedzielę może być nieprzyjemna, ze względu na burze, które będą aktywne w pasie ciągnącym się od Podlasia przez Mazowsze po Małopolskę.
W niedzielę nieco pogodniej będzie na zachodzie i tam dzień może być suchy. W pozostałej części kraju wciąż panować będzie jednak spore zachmurzenie. Na północy, w centrum Polski, wschodzie oraz na południowym wschodzie popada przelotny deszcz.
Burze mogą występować lokalnie rano na północnym wschodzie, a potem na południowym wschodzie Polski.
Wciąż będzie ciepło, ale już nie upalnie. Maksymalne temperatury zanotujemy na południowym wschodzie: do 26-27 stopni Celsjusza. Na północy termometry pokażą 22-23 stopnie, a najchłodniej będzie nad morzem oaz na Podhalu, gdzie będzie około 20 st. C.
Wiatr przeważnie będzie słaby, jednak podczas burz jego porywy mogą osiągać do około 60 km/h.
